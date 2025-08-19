Українка змінила по батькові на по матері: як відреагували в мережі
- Дівчина з Дніпра, Домрачева Діана Наталіївна, змінила своє прізвище та оформила по батькові на по матері.
- У соцмережах її рішення викликало дискусію, деякі користувачі критикували вибір прізвища, але інші підтримали ідею зміни по батькові на по матері.
Дівчина з Дніпра вирішила змінити своє прізвище та переоформити по батькові на по матері. Тепер її звати Домрачева Діана Наталіївна.
Про це дніпрянка розповіла 13 серпня у своєму акаунті в Threads. Допис вже набрав близько 6 тисяч водобайок та понад 400 коментарів, передає 24 Канал.
Новини до теми Як прізвища впливають на долю людини: міфи та реальність
Як українка змінила по батькові на по матері?
У своїх соцмережах Діана написала: "Я змінила прізвище і по батькові. Прізвище не вигадане – тепер я ріл Домрачева. А по батькові на по матері. Домрачева Діана Наталіївна".
Варто зазначити, що дівчина оформлювала документи в Івано-Франківську. Діана прийшла в Державний реєстр актів цивільного стану, взяла всі необхідні папери, написала заяву на зміну прізвища та оплатила послуги. Працівники ДРАЦСу сказали чекати до місяця, проте до визначеного терміну так і не повідомили про їх готовність.
У коментарі NV вона розповіла, що через місяць сама прийшла з паспортом і все вже було готово. Коли Діана спитала, чи можна змінити по батькові на по матері, спочатку там всі здивувалися й пішли когось питати, дізнаватися, але потім дозволили.
Користувачі соцмереж відреагували на зміну прізвища та по батькові Діани / Скриншот
Таким чином Бондаренко Діана Олексіївна стала Домрачевою Діаною Наталіївною. Користувачі у соцмережах влаштували дискусію з цього приводу. Декому не сподобалося прізвище дівчини через те, що воно, мовляв, російське. Однак були й ті, хто теж висловив бажання змінити по батькові на по матері.
Реакція користувачів соцмереж на зміну прізвища та по батькові дівчини / Скриншот
Що відомо про зміну прізвищ та імен в Україні?
- Українці можуть добровільно змінювати власне по батькові з 14 років за згодою батьків.
- Раніше в Україні офіційно було зареєстровано найдовше прізвище, яке складається з 50 символів разом з дефісами. Його власник живе в Тернополі. Чоловік прийняв важливе рішення свідомо й навіть шкодує про те, що не зробив цього раніше. Його прізвище та ім'я звучать так: Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко.
- Зміна імен або прізвищ також поширена серед артистів. Хтось це робить, щоб підкреслити свою творчу індивідуальність, а дехто – з метою полегшення вимови для міжнародної аудиторії. Українські зірки Злата Огнєвіч, Тіна Кароль, Слава Камінська і Санта Дімопулос офіційно змінили свої імена в документах.