10-річна дівчинка передала 120 тисяч на авто для прикордонників

10-річна дівчинка Марійка з Умані, що у Черкаській області, передала свої заощадження на допомогу Збройним Силам України. Гроші дівчинка збирала декілька років.

Всі заощадження вирішила віддати ЗСУ, адже цінності дівчинки змінились. Ба більше, допомагають армії й батьки дитини.

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Що відомо про те, як 10-річна дівчинка допомагає ЗСУ

120 тисяч гривень – таку суму передала дівчинка на позашляховик для прикордонників,

– заявили в Держприкордонслужбі.

Там зазначили, що передати гроші 10-річну Марійку надихнули батьки, які постійно допомагають нашим військовослужбовцям.

За передані гроші вже купили позашляховик, який допоможе Державній прикордонній службі нищити ворогів та визволяти нашу землю від окупантів.



10-річна дівчинка передала прикордонникам гроші на авто / Фото Держприкордонслужба

У Міністерстві внутрішніх справ відзначили, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну мрії та цінності дівчинки змінилися – і Марійка вирішила віддати усі свої заощадження на потреби захисників України.

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