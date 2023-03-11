10-річна дівчинка передала 120 тисяч на авто для прикордонників
Джерело:Держприкордонслужба
10-річна дівчинка Марійка з Умані, що у Черкаській області, передала свої заощадження на допомогу Збройним Силам України. Гроші дівчинка збирала декілька років.
Всі заощадження вирішила віддати ЗСУ, адже цінності дівчинки змінились. Ба більше, допомагають армії й батьки дитини.
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Що відомо про те, як 10-річна дівчинка допомагає ЗСУ
120 тисяч гривень – таку суму передала дівчинка на позашляховик для прикордонників,
– заявили в Держприкордонслужбі.
Там зазначили, що передати гроші 10-річну Марійку надихнули батьки, які постійно допомагають нашим військовослужбовцям.
За передані гроші вже купили позашляховик, який допоможе Державній прикордонній службі нищити ворогів та визволяти нашу землю від окупантів.
10-річна дівчинка передала прикордонникам гроші на авто / Фото Держприкордонслужба
У Міністерстві внутрішніх справ відзначили, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну мрії та цінності дівчинки змінилися – і Марійка вирішила віддати усі свої заощадження на потреби захисників України.
Допомога ЗСУ від дітей: коротко
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