На автомат дозволу не було: нові подробиці про дівчинку, яку у Тернополі вдарило струмом

Дівчинку у Тернополі вдарило струмом від автомату з іграшками і відкинуло на асфальт. Дитину одразу ж забрали до лікарні: ніч вона провела у реанімації.

Зараз дівчинку перевели у відділення кардіології: медики спостерігатимуть за станом постраждалої щонайменше 72 годин. На жаль, у неї можуть бути серйозні наслідки ураження струмом – аж до зупинки дихання.

Нагадаємо У Тернополі автомат з іграшками вдарив струмом дитину: дівчинка в лікарні

У якому стані постраждала дівчинка

Наразі дівчинка Аня, яку вразило струмом, почувається добре. Як розповіла її матір ЗМІ, за весь час, що вона у лікарні, її нічого не турбує. Дитина активна, їсть, грається і говорить. Втім, негативні наслідки проходження розряд можуть виявитися пізніше.



Дитина вже почувається добре / Фото з "20 хвилин.Тернопіль"

Як виявилося, 8-річна Аня пішла до автоматів без дозволу мами. Жінка знала, що її дитина гуляє, але подумати не могла, що вона піде до "кран-машини", як це називають у поліції.

Разом із дівчинкою був її друг, який бачив страшне враження струмом на власні очі. Очевидці розповідають: дівчинка була у шоковому стані і переживала, щоб її не насварила мама.

Коли я приїхав, дівчинка була в шоковому і стресовому стані. Вона сильно плакала, була розгублена і найбільше боялась, що її насварить мама,

– розповів психолог Петро Воробець, який був на місці інциденту.

Поліція вилучила автомат і направила на експертизу

При попередньому огляді правоохоронці виявили, що в автоматі було розбите скло. Це ж бачили очевидці інциденту. Працівники поліції встановили власника "кран-машини", пристрій вилучили і направили на експертизу.

На місці інциденту був чоловік, який представився "майстром з налагодження" автомату. Давати ЗМІ контакти власника машини він відмовився.

Журналістам вдалося з'ясувати у міській раді: на розміщення автомату дозволу не видавали. Щодо інших автоматів, які "натикані" по місту у мерії зазначають: треба писати офіційні запити, щоб отримати дані про кожен окремий пристрій.



Автомат, який вдарив дитину струмом / Фото із "20 хвилин.Тернопіль"

Наразі факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно зі статтею 128 – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Родина дівчинки наняла адвоката: вони добиватимуться, щоб винні понесли покарання.

Захисниця повідомила, що уже з'ясували: земля, де був розміщений автомат, перебуває в оренді.

Виходить, даний автомат дозволив встановити саме орендар, керівник підприємства. Або якщо це його автомат, то він його і розмістив — відповідно, має за це відповідати. Якщо дав дозвіл комусь — на підставі чого?

– розповіла адвокатка Олена Степанова.

Втім, наразі власника самого автомату так і не встановили.