Дівчину Протасевича Сапегу підозрюють в організації масових заворушень, – ЗМІ

Софія Сапега – дівчина опозиційного до Лукашенка блогера та засновника NEXTA Романа Протасевича. Їх обох затримали після екстреної посадки літака Ryanair 23 травня у Мінську.
Тепер у ЗМІ з'явилася інформація, що дівчину підозрюють не тільки у публікації персональних даних білоруських силовиків, а ще й в організації масових заворушень. Сапега, до слова, – громадянка Росії.
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Затриману в Білорусі росіянку підозрюють в організації масових заворушень
Влада Білорусі підозрює дівчину колишнього головного редактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича Софію Сапегу в:
- Організації масових заворушень.
- І організації групових дій, які грубо порушують громадський порядок.
Щонайменше, так пише "Новая газета" з посиланням на надійне джерело. Про підозри дівчині начебто вже й повідомили. Зауважимо, ті ж звинувачення висунули й самому Роману Протасевичу.За кримінальним кодексом Білорусі, звинувачення у таких злочинах загрожує суворим покаранням – до 15 років ув'язнення у колонії.
Утім, дівчину можуть і відпустити, адже вона – громадянка Росії. Путін і Лукашенко матимуть зустріч 28 травня, тож цілком імовірно, що говоритимуть і про Сапегу.
Сапега "зізналася", що адмініструвала "Чорну книгу Білорусі"
25 травня, нагадаємо, у мережі з'явилося відео, у якому Софія Сапега "зізнається", що адмініструвала телеграм-канал "Чорна книга Білорусі", де публікували персональні дані білоруських силовиків. Однак та ж "Новая газета" пише, що:
- Цей запис – постановочна оперативна зйомка.
- А в присутності адвоката Сапега не давала таких свідчень.
Тут детальніше "Я – редакторка телеграму "Чорна книга Білорусі": у мережі з'явилося відео допиту Софії Сапеги