Дівчину Протасевича Софію Сапегу взяли під варту

Дівчину Романа Протасевича взяли під варту. Софії Сапезі, яку разом із засновником NEXTA зняли з літака у Мінську, висунули підозру у скоєнні кримінального злочину.
Про це повідомив адвокат дівчини Олександр Філанович. Запобіжний захід обрали на 2 місяці. Наразі Софія перебуває у СІЗО КДБ.
До теми Підозрюють у злочинах, – в Росії пояснили, чому в Білорусі затримали дівчину Протасевича
З адвоката взяли підписку про нерозголошення
Слідство веде головне слідче управління Слідчого комітету Республіки Білорусь. З адвоката взято підписку про нерозголошення,
– сказав Філанович.
Захисник дівчини Протасевича запевняє, що Сапега отримає необхідну юридичну допомогу. Також він має намір найближчим часом відвідати дівчину у СІЗО.
Раніше у МЗС Білорусі підтвердили затримання Сапеги
Раніше посольство Росії у Білорусі направило запит в білоруське МЗС щодо затримання Сапеги. У дипвідомстві це підтвердили. Матір Сапеги зазначила, що її донька не брала участь у протестах в період з серпня по вересень 2020 року. Отож звинувачення Софії Сапеги є 100% наклепом.
Коротко про затримання Протасевича та Сапеги:
- Софія Сапега та Роман Протасевич 23 травня летіли з відпочинку в Греції у Литву.
- Білоруські диспетчери повідомили про начебто замінування літака. Повітряне судно вимушено посадили у Мінську.
- Сапегу та Протасевича зняли з літака та затримали.
- Ситуація викликала різку критику міжнародної спільноти. ЄС заявив про розширення санкцій проти Білорусі.