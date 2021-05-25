Дівчину Протасевича Софію Сапегу взяли під варту

Дівчину Романа Протасевича взяли під варту. Софії Сапезі, яку разом із засновником NEXTA зняли з літака у Мінську, висунули підозру у скоєнні кримінального злочину.

Про це повідомив адвокат дівчини Олександр Філанович. Запобіжний захід обрали на 2 місяці. Наразі Софія перебуває у СІЗО КДБ.

До теми Підозрюють у злочинах, – в Росії пояснили, чому в Білорусі затримали дівчину Протасевича

З адвоката взяли підписку про нерозголошення

Слідство веде головне слідче управління Слідчого комітету Республіки Білорусь. З адвоката взято підписку про нерозголошення,

– сказав Філанович.

Захисник дівчини Протасевича запевняє, що Сапега отримає необхідну юридичну допомогу. Також він має намір найближчим часом відвідати дівчину у СІЗО.

Раніше у МЗС Білорусі підтвердили затримання Сапеги

Раніше посольство Росії у Білорусі направило запит в білоруське МЗС щодо затримання Сапеги. У дипвідомстві це підтвердили. Матір Сапеги зазначила, що її донька не брала участь у протестах в період з серпня по вересень 2020 року. Отож звинувачення Софії Сапеги є 100% наклепом.

Коротко про затримання Протасевича та Сапеги: