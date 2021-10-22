Дівчину, яка влаштувала стрілянину з арбалета в школі перевели з СІЗО до психіатричної лікарні
Полтавський суд визнав неосудною дівчину, яка стріляла з арбалета по вчителях однієї зі шкіл. Її відправили на примусове лікування до психіатричної лікарні.
Відповідне рішення ухвалили після проведення психіатричної експертизи. Згідно з її висновками, підозрювана страждає на хронічне психічне захворювання.
Цікаво Вбив тестя й тещу на очах у неповнолітньої доньки: чоловік на Хмельниччині отримав довічне
Про рішення клопотали слідчі
За висновками медичного експерта, 19-річна обвинувачена через хворобу не усвідомлювала свої дій.
Після отримання результатів проведеної експертизи, слідчі клопотали про переведення Таїсії Петрової до психіатричної лікарні. Київський районний суд Полтави розглянув звернення на засіданні 19 жовтня.
Згідно з рішенням суду, запобіжний захід для організаторки стрілянини з арбалета у полтавській школі змінили з тримання під вартою на примусове лікування. Також в ухвалі зазначено, що її виконання негайне, але протягом 5 днів рішення можна оскаржити.
Стрілянина з арбалета в школі Полтави
- 6 вересня 2021 року 19-річна Таїсія Петрова з арбалетом зайшла в одну з полтавських шкіл та вистрілила в двох вчительок. Одну з них поранила у спину, іншу в плече.
- За словами очевидців, дівчина з сигаретою ходила по кабінетах. Арбалет у неї відібрав учень 9 класу.
- Петрова навчалася у школі, де вчинила стрілянину. За її словами, її під час навчання там принижували.
- Правоохоронці під час обшуку знайшли у дівчини череп зі слідами засохлої крові, фото батька з виколотими очима та особистий щоденник з планом убивств.