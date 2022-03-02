Диверсанти атакували військовий госпіталь у Харкові
2 березня 2022 , 10:08Читать новость на русском
Одна з диверсійно-розвідувальних груп противника, з якими билися підрозділи Тероборони, Нацполіції, ЗСУ при спробі вийти з міста атакувала військовий госпіталь.
Як повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, наразі усі групи диверсантів ліквідували.
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Про поранених чи загиблих українських силовиків під час цього бою Синєгубов не повідомляє.
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