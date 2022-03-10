Диверсанти хочуть проникнути у Київ під виглядом евакуйованих українців, – Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що диверсанти всіляко намагаються потрапити до Києва. Зокрема, не відмовляються від спроб заїхати до столиці під виглядом евакуйованих українців.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ 10 березня підкреслили, що українці продовжують гідно боронити рідну землю. Але це наштовхує диверсантів вкотре прикидатися цивільними. І цього разу цинізм може взяти гору.

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Серед евакуйованих до Києва можуть бути диверсанти

У Генштабі зазначили, що на Подільському напрямку окупанти продовжують утримувати такі населені пункти:

Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, а також Демидів.

Наразі ворог прагне відновити боєздатність своїх підрозділів, а також здійснює перегрупування. Не відмовляються окупанти і від бажання заблокувати столицю із заходу та південного заходу.

У Генштабі не виключають підготовку та проникнення ДРГ у Київ. А робити це вони можуть під виглядом евакуйованих мешканців окупованих населених пунктів.

Також відомо, що ворог намагається обдурювати підрозділи Сил оборони України. Для цього окупанти теж позначають себе жовтою стрічкою на рукаві. З цією метою наші військові носитимуть жовту стрічку також і на нозі. На це людям і рекомендують звертати увагу, щоб виявити військових з Росії.

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