Диверсанти переодягаються у цивільний одяг та просочуються у міста, – Міноборони

Російські розвідувально-диверсійні групи підступно діють на українській території. Вони переодягаються у цивільний одяг та просочуються у міста.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України. Окупанти роблять це для дестабілізації ситуації шляхом здійснення диверсійних дій.

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За даними Міноборони, ворог продовжує наступальну операцію проти України на раніше обраних напрямках за підтримки дальньої оперативно-тактичної авіації та із застосуванням високоточної зброї дальньої дії.

Водночас у районі проведення Операція об'єднаних сил продовжують утримувати позиції.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

Як розпізнати диверсанта / Інфографіка 24 каналу