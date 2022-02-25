Диверсанти переодягаються у цивільний одяг та просочуються у міста, – Міноборони
25 лютого 2022 , 17:31Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Міноборони
Російські розвідувально-диверсійні групи підступно діють на українській території. Вони переодягаються у цивільний одяг та просочуються у міста.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України. Окупанти роблять це для дестабілізації ситуації шляхом здійснення диверсійних дій.
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За даними Міноборони, ворог продовжує наступальну операцію проти України на раніше обраних напрямках за підтримки дальньої оперативно-тактичної авіації та із застосуванням високоточної зброї дальньої дії.
Водночас у районі проведення Операція об'єднаних сил продовжують утримувати позиції.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!
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