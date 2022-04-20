До диверсій на території України можуть залучити силовиків з Придністров'я, – Генштаб

Російські окупанти намагаються залучити у війні проти України усі можливі ресурси. Зокрема силовиків з Придністров'я хочуть використати для диверсій на території України.

Поки що ознак підготовки силовиків у Придністров'ї до наступу на територію України немає. Про це свідчать дані Генштабу Збройних Сил України.

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Яка ситуація в районі Придністров'я

Окупанти можуть спробувати вчиняти диверсії на території України руками силовиків Придністров'я, де є російські війська. Такий сценарій у Генштабі зараз не виключають.

Ознак підготовки збройних формувань так званої "придністровсько-молдавської республіки" до участі у збройній агресії проти України не виявлено. Водночас не виключається залучення силових структур зазначеного невизнаного державного утворення до ведення диверсійно-терористичної діяльності на території нашої держави,

– заявили в Генштабі.

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