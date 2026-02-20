Окупанти знову без зв'язку: "Атеш" влаштував диверсію у російському Липецьку

Партизанський рух "АТЕШ" повідомив про диверсію в російському Липецьку, внаслідок якої нібито було знищено військовий об'єкт зв'язку. За заявою руху, вежа забезпечувала координацію підрозділів армії Росії поблизу стратегічних об'єктів.

Чимало військових об'єктів Росії залишилися без зв'язку. Про це повідомляє партизанський рух "Атеш" в телеграмі.

Що відомо про диверсію?

За твердженням представників руху, внаслідок операції було знищено вежу зв'язку, яка використовувалася для передачі даних і координації силових структур Збройних сил Росії. У повідомленні зазначається, що в зоні дії вежі перебували 924-й центр бойового застосування та перенавчання особового складу частин безпілотної авіації, військовий аеродром "Липецьк", а також 260-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ).

За заявою руху, знищення об'єкта могло призвести до перебоїв у передачі інформації та порушення стійкого зв'язку між підрозділами. Представники "АТЕШ" також стверджують, що подібні вежі забезпечують службові та резервні канали військового зв'язку. Підтвердження цієї інформації з боку російської влади наразі немає.

Партизани "Атеш" влаштували диверсію у Липецьку: дивіться відео

У русі також повідомили, що виконавець диверсії приєднався до організації після агітаційної кампанії, яку вона проводила в регіоні на початку року.

Що відомо про інші успішні диверсії на території Росії?