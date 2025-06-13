На базі "Грузинського легіону" сталася диверсія: загинув військовослужбовець

На базі "Грузинського легіону", який захищає Україну від російських загарбників, 12 червня сталася диверсія. Загинув молодий військовослужбовець Деметре Дарчіа.

Про це заявив командир Мамука Мамулашвілі, повідомляє 24 Канал.

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Внаслідок диверсії загинув боєць "Грузинського легіону" Деметре Дарчіа

Мамулашвілі повідомив, що, на жаль, внаслідок диверсійного акту, скоєного на базі "Грузинського легіону", загинув боєць Деметре Дарчіа.

За словами командира, наразі спецслужби й Нацполіція проводять слідчі дії.

За попередніми даними, на нашу базу було занесено вибухову речовину, яка здетонувала в той момент, коли наш військовослужбовець перебував у безпосередній близькості до неї, – написав Мамука Мамулашвілі.

Командир від імені "Грузинського легіону" висловив співчуття родині загиблого.

Зазначена подія була добре спланованою акцією, що підозріло співпала з так званим "днем Росії", який відзначається 12 червня,

– наголосили в "Грузинському легіоні".

Загинув Деметре Дарчіа / Фото з фейсбуку Мамулашвілі

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять і слава Героєві!