Коригувала російські удари по ешелонах ЗСУ: СБУ затримала жительку Чернігівщини
- СБУ затримала 29-річну безробітну агентку ГРУ, яка коригувала російські удари по об’єктах Укрзалізниці на Чернігівщині.
- Місцевій жительці повідомили про підозру в державній зраді, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Російські спецслужби намагалися "перерізати" залізничну логістику Сил оборони на півночі України. На Чернігівщині СБУ затримала агентку ГРУ, яка коригувала повітряні удари агресора по об’єктах Укрзалізниці.
Про це в понеділок, 21 квітня, повідомили Служба безпеки України та Чернігівська обласна прокуратура, передає 24 Канал. Місцевій жительці повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
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Що відомо про агентку
За даними слідства, у березні 2025 року 29-річна жінка, шукаючи роботу, почала спілкуватися у месенджері Telegram з представником російських спецслужб. За грошову винагороду вона мала виконувати завдання.
- Підозрювана упродовж місяця двічі виїжджала до одного з районів області для підтвердження місцеперебування військової частини. Об’єкт фіксувала на відео за допомогою мобільного додатку, який автоматично вказує координати, дату та час фільмування. Відзняте агентка переслала "куратору".
- Також жінка встановила біля залізниці мобільний телефон з підключеним павербанком та додатками, що дозволяють віддалено керувати пристроєм. Завдяки цьому ворог у режимі реального часу міг спостерігати за залізничною колією та складами, аби вдарити з повітря.
Щоб обстріл був успішним та "пройшов повз" українську ППО, окупанти доручили своїй поплічниці виявити також пункти бойового чергування радіолокаційних станцій,
– зазначили в СБУ.
Після покрокового документування злочинів жінку затримали "на гарячому". Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон та ноутбук, які вона використовувала для контактів з ГРУ.
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Важливо! Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, нещодавно в Києві затримали 47-річного росіянина. Він працював звукорежисером української радіостанції та виконував завдання російських спецслужб.