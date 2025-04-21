Коригувала російські удари по ешелонах ЗСУ: СБУ затримала жительку Чернігівщини

Російські спецслужби намагалися "перерізати" залізничну логістику Сил оборони на півночі України. На Чернігівщині СБУ затримала агентку ГРУ, яка коригувала повітряні удари агресора по об’єктах Укрзалізниці.

Про це в понеділок, 21 квітня, повідомили Служба безпеки України та Чернігівська обласна прокуратура, передає 24 Канал. Місцевій жительці повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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Що відомо про агентку

За даними слідства, у березні 2025 року 29-річна жінка, шукаючи роботу, почала спілкуватися у месенджері Telegram з представником російських спецслужб. За грошову винагороду вона мала виконувати завдання.

Підозрювана упродовж місяця двічі виїжджала до одного з районів області для підтвердження місцеперебування військової частини. Об’єкт фіксувала на відео за допомогою мобільного додатку, який автоматично вказує координати, дату та час фільмування. Відзняте агентка переслала "куратору".

Також жінка встановила біля залізниці мобільний телефон з підключеним павербанком та додатками, що дозволяють віддалено керувати пристроєм. Завдяки цьому ворог у режимі реального часу міг спостерігати за залізничною колією та складами, аби вдарити з повітря.

Щоб обстріл був успішним та "пройшов повз" українську ППО, окупанти доручили своїй поплічниці виявити також пункти бойового чергування радіолокаційних станцій,

– зазначили в СБУ.

Після покрокового документування злочинів жінку затримали "на гарячому". Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон та ноутбук, які вона використовувала для контактів з ГРУ.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Важливо! Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, нещодавно в Києві затримали 47-річного росіянина. Він працював звукорежисером української радіостанції та виконував завдання російських спецслужб.