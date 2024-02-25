У Польщі сталася наймасштабніша диверсія з українським зерном: Україна вже відреагувала

Польські фермери 25 лютого повідомили про нову масштабну диверсію з українським збіжжям. Щонайменше з 8 вагонів висипали українське зерно.

Цей інцидент трапився на залізниці у селі Котомеж Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства у Польщі. У цих вагонах були зерна кукурудзи.

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Україна заявила про пошкодження 160 тонн зерна

У Міністерстві відновлення України зазначили, що новий акт вандалізму стався вночі з 24 на 25 лютого – була розсипана українська агропродукція з 8 напіввагонів. Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу.

Українська сторона сумлінно виконує свої зобов’язання і згідно з домовленостями з польським урядом не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні – ані зернові, ані кукурудза, ані рапс – не залишається там,

– заявили у міністерстві.

У Польщі пошкоджено 160 тонн зерна внаслідок вандалізму / Фото з телеграм-каналу Мінвідновлення

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що це четвертий випадок вандалізму на польських залізничних станціях. Четвертий випадок безкарності й безвідповідальності.

Польські фермери повідомляли про диверсію з зерном

Першими про інцидент із кукурудзою о 10:47 повідомила група "Страйк фермерів, Свецький повіт" у фейсбуці. Далі цю інформацію підтвердили в групі фермерського господарства Ojdana, що належить фермеру Губерту Ойдані.

Цей поляк балотувався на останніх парламентських виборах від проросійської партії "Конфедерація" і відомий своїми українофобськими заявами.

Пізніше дописи про розсипане збіжжя поширило проросійське польське онлайн-телебачення MIR, опублікувавши коротке відео про це.

Крім того, відео з диверсією з українським зерном поширив і член проросійської партії "Конфедерація". Кадри чоловік супроводив знущальним дописом і коментарями.

Як виглядала диверсія з українським зерном: дивіться відео

На цих відео можна побачити, що зерно висипане щонайменше із 8 вагонів. Далі питання саботажу, пов'язаного з українським зерном, привернуло увагу фермерів та їхніх прихильників. Чимало людей у соціальних мережах саркастично припускали, що "механізм закриття вагонів зламався", тоді як інші відкрито висловлювали задоволення з приводу того, що розсипана кукурудза має українське походження.

У коментарі виданню Express Bydgoski речниця Бидгощського міського відділу поліції Лідія Ковальська повідомила, що поліція отримала інформацію про інцидент на колії о 9:00 ранку. Там наразі ведеться розслідування щодо диверсії з зерном.