Загрожує НАТО: які небезпечні диверсії влаштовує Росія в Балтійському морі

Через пошкодження підводного енергетичного кабелю Estlink 2 у Балтійському морі, НАТО планує посилити там свою присутність. Є припущення, що до цього інциденту може бути причетна Росія.

Капітан 1 рангу запасу ВМС України Андрій Риженко розповів 24 Каналу, що побоювання щодо російських диверсій існують уже багато років. Були дослідження, які систематизували активність Росії у полюванні за кабелями та іншими об'єктами критичної інфраструктури країн НАТО.

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Загрози від Росії

Андрій Риженко зазначив, що у росіян є всі необхідні засоби, зокрема і підводні човни, які можуть занурюватись на дуже великі глибини для здійснення диверсій.

Важливо! Естонія розпочала патрулювання підводного енергетичного кабелю Estlink 1. Операція проводиться у співпраці з фінським флотом та прикордонною службою для захисту критичної інфраструктури після пошкодження іншого кабелю Estlink 2. Міністр оборони Естонії наголосив на готовності країни захищати свої енергетичні зв'язки та відповідати на будь-які загрози.

Кабель Estlink 2, за словами капітана, дуже важливий, адже він поєднував Фінляндію та Естонію, передаючи 650 мегаватів електроенергії.

Росіяни, ймовірно, використали досить примітивну тактику, пошкодивши якорем від свого тіньового танкера підводний кабель. Це дуже небезпечна практика,

– сказав Риженко.

Він нагадав, що це вже не перший випадок, коли у Балтійському морі були пошкоджені кабелі. Мовиться про розірваний литовський інтернет-кабель, який передавав інформацію. Причетність Росії стала також однією з версій інциденту.

За словами Андрія Риженка, влада країн НАТО має законну можливість перешкоджати російським суднам перетинати межі Балтійського моря, якщо вони займатимуться підозрілою діяльністю.

Не треба допускати потенційну загрозу у цьому районі, адже Росія має можливості здійснювати диверсійні операції,

– наголосив він.