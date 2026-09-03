У Німеччині знайшли пускові пристрої на кукурудзяному полі біля підстанції, де сталась аварія

У середу, 2 вересня, німецька поліція виявила 6 пускових пристроїв у полі під Кельном. Ймовірно, обладнання хотіли використати для саботажу роботи підстанції в Бергхаймі.

Це далеко не перший інцидент із диверсіями у країні за останні тижні. Про це пише Zeit.

Що відомо про ситуацію під Кельном?

У вівторок, 1 вересня, у Німеччині неподалік Кельна сталася аварія на електропідстанції в Бергхаймі. Увечері поліція приїхала на місце "технічної несправності" на підстанції Ампріон у районі Райдт міста Берггайм. Правоохоронці припускали, що на об'єкті стався не технічний дефект, а навмисні дії.

Слідчі виявили 6 пускових пристроїв на кукурудзяному полі. Головний інспектор Міхаель Ессер заявив, що, ймовірно, вони були призначені для запуску дроту над лініями електропередач з використанням піротехнічних матеріалів. Головний прокурор Ульріх Бремер сказав, що знайдені пристрої є вагомим доказом навмисного злочину. Правоохоронці розслідують можливий неконституційний саботаж та зрив роботи державних служб.

Міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль заявив про підозру в "антиконституційному саботажі" у зв'язку з інцидентом на підстанції. Він вважає, що саботаж могла зробити як іноземна держава, так і ліві екстремісти.

Що відомо про диверсії у Німеччині?

Енергетична компанія RWE повідомила, що від збою постраждали 5 блоків станції загальною потужністю 4200 мегаватів.

Зазначимо, що у поліції одразу підозрювали підпал об'єкта. Вони припускали зловмисні дії та зв'язок з іншим інцидентом, який стався на передодні.

У Німеччині 1 вересня зафіксували спробу диверсії на електропідстанції Турнов/Прайлак біля Бранденбурга. Невідомі пошкодили кілька ліній електропередач, через що на розташованій неподалік електростанції Єншвальде стався технічний збій.