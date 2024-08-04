Агенти "Атеш" провели диверсію на залізниці в Макіївці

Агенти "Атеш" провели диверсію у Макіївці, що у Донецькій області. Партизани підпалили залізницю на окупованій території.

Це допоможе українським військовим на Донеччині протистояти ворогу. Адже окупанти використовували цей шлях для воєнних потреб.

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Диверсія у Макіївці

У Макіївці агент "Атеш" підпалив релейну шафу на залізниці, що простягається через весь Калінінський та Будьонівський райони окупованого Донецька.

Шлях у бік Торецька та Прогресу служить для росіян логістичним хабом для підвезення боєприпасів, військової техніки та особового складу. Координати: 48.037500, 37.876028,

– уточнили партизани.

Де підпалили залізницю в Донецькій області / "Атеш"

Агенти руху опору вказали, що продовжують боротися проти окупантів. Також вони запросили долучатися до спротиву.

Диверсія на залізниці в окупованій Макіївці: дивіться відео

До слова, нещодавно "Атеш" виявили пункт управління російського ФСБ у Ялті. Окупанти розмістили його на місці санаторію "Чорномор'я". На території перебувало до 50 осіб та близько 15 машин співробітників ФСБ