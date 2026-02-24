Підрив єдності Заходу: як російське ГРУ залучає людей до диверсій в Європі, – NYT
- Кремль активно використовує завербоване цивільне населення для диверсій в Європі, зокрема підлітків, як українця Данила Бардадіма.
- Російський агент Олексій Колосовський організовує та координує диверсійні операції в Польщі, Литві, Великій Британії та Німеччині, використовуючи детонатори та обладнання для виготовлення вибухових пристроїв.
Кремль дедалі частіше використовує завербованих цивільних для проведення диверсій по всій Європі. Одним із таких випадків стало залучення українського підлітка Данила Бардадіма до розміщення вибухового пристрою у Вільнюсі.
Кремлівська кампанія саботажу проти європейських союзників України посилюється. Про це повідомили в The New York Times.
Дивіться також Росія вербує злочинців для організації диверсій у Латвії, – голова Служби державної безпеки
Як росіяни залучають населення до диверсій в Європі?
Олексій Колосовський – один з російських агентів, який залучає до диверсій простих громадян. За допомогою російських розвідників він контролював планування та виконання нещодавніх змов у Польщі, Литві, Великій Британії та Німеччині.
Видання повідомило, що Колосовський, перебуваючи на своїй базі в Краснодарі, організував доставку детонаторів і обладнання для виготовлення вибухових пристроїв до камер зберігання на залізничних станціях.
Український підліток Данило Бардадім 8 травня 2024 року розмістив один з таких пристроїв в магазині IKEA у Вільнюсі. Хлопця заарештували через декілька днів, коли той їхав в Ригу з метою розмістити вибухівку.
Одразу після цього, група диверсантів влаштувала пожежу біля Варшави, внаслідок чого було знищено понад 1000 малих підприємств. Прем'єр-міністр Польщі заявив, що це була робота російського ГУР.
Колосовський також намагався "виправдати" свою роботу. Він писав в соцмережі, що це все відбувається через його "небажання підтримувати нацистів".
Що ще відомо про диверсії в Європі?
Начальник Генштабу Польщі назвав диверсію на залізниці станом передвоєнної ситуації. Росія через атаки дронів та диверсії сигналізує про намір не зупинятися.
Російські спецслужби використовують колишніх учасників ПВК "Вагнер" для вербування "одноразових агентів" у Європі. Європейські країни та НАТО стикаються з підвищеною загрозою диверсій.