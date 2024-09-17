На Буковині двоє братів та їх спільник влаштовували диверсії на залізниці: їм загрожує довічне

Служба безпеки та Нацполіція затримали трьох жителів Чернівців, які здійснювали диверсії на залізниці в регіоні. Зловмисники підпалили релейні шафи на залізничних станціях.

Як зазначає СБУ, двоє із затриманих – рідні брати, а третій є їхнім спільним знайомим. Фігуранти готували серію підпалів на об’єктах Укрзалізниці на замовлення російських спецслужб.

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Диверсії на залізниці у Чернівцях

У СБУ зазначають, що зловмисники були завербовані росіянами через телеграм-канали, де ті шукали "легкого заробітку".

Спочатку підривною діяльністю займалися лише брати. На початку вересня на них вийшов російський куратор і дав "тестове" завдання. Брати мали за невелику винагороду зробити сім провокативних графіті на різних вулицях Чернівців.

Після цього представник російської спецслужби запропонував "серйознішу" роботу – підпалювати релейні шафи, що мало зірвати рух залізницею в регіоні. Зловмисники вчинили перший підпал, а на другий – залучили свого знайомого безробітного чернівчанина,

– пишуть в СБУ.

Після вчиненого вони відправляли замовнику фото та відеозвіт проробленої роботи. Як свідчать матеріали провадження, всі наступні підпали вони планували здійснювати втрьох. Проте правоохоронці затримали зловмисників "по гарячих слідах". Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони із доказами діяльності на користь ворога.

Диверсії на об'єктах Укрзалізниці / фото прокуратури, СБУ

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру у диверсії, вчиненою за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Чоловікам загрожує довічне ув’язнення.