Дивилися на нього, як "комсомолки", – Ткаченко про останній виступ Путіна

Очевидно, що кремлівський диктатор Путін живе у цілковитій ізоляції. Однак з'явилось багато різночитань щодо його останньої зустрічі із працівниками авіакомпанії.

У мережі вже з'явилось багато підтверджень того, що ця зустріч була фейком. Однак міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко не може точно сказати. Про це він зазначив під час ефіру телеканалу "Рада", передає 24 канал.

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Мовиться про те відео, де Путін начебто провів зустріч з працівниками авіакомпанії "Аерофлот", яка через санкції тепер нікуди не може літати.

Я не знаю, це був фейк чи ні, але мені "сподобалося" обличчя цих переляканих молодих жінок,

– зазначив Ткаченко.

Він пояснив: "Більшість з них дивилися долу, або не знали, що відбувається. Кілька з них дивились очима "завзятих комсомолок" на обличчя свого вождя".

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Це вирок для Путіна, – Ткаченко

Міністр культури вважає, що це практично вирок для російського глави. Тому що люди, які фейково або ні, сидять з такими обличчями – вже багато про що говорить.

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