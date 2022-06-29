Українські захисники показали, як відправляють окупантів до пекла: промовисте відео

Українські військові продовжують гнати окупантів з нашої землі. Сприяє цьому новітня техніка та професіоналізм воїнів.

Так, українські військові починають день не з кави, а з ліквідації загарбників.

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На сторінці ЗСУ оприлюднили потужне відео, як наші військові відправляють росіян до пекла, при цьому спокійно попиваючи енергетик.

Дивіться відео, як нищать окупантів:

Втрати ворога

Станом на 29 червня українські оборонці вже ліквідували 35 450 окупантів, із них 200 – лише за останню добу. Найбільших втрат ворогу завдали Бахмутському напрямку. Крім особового складу, ЗСУ добряче "мінуснули" російської техніки.

танків – 1572 (+5),

бойових броньованих машин – 3720 (+16),

артилерійських систем – 781 (+3),

РСЗВ – 246 (+3),

засоби ППО – 103 (+1),

літаків – 217 (+0),

гелікоптерів – 185 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 640 (+4),

крилаті ракети – 142 (+3),

кораблі /катери – 14 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2598 (+9),

спеціальна техніка – 61 (+0).

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