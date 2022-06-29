Українські захисники показали, як відправляють окупантів до пекла: промовисте відео
29 червня 2022 , 09:36Читать новость на русском
Джерело:ЗСУ
Українські військові продовжують гнати окупантів з нашої землі. Сприяє цьому новітня техніка та професіоналізм воїнів.
Так, українські військові починають день не з кави, а з ліквідації загарбників.
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На сторінці ЗСУ оприлюднили потужне відео, як наші військові відправляють росіян до пекла, при цьому спокійно попиваючи енергетик.
Дивіться відео, як нищать окупантів:
Втрати ворога
Станом на 29 червня українські оборонці вже ліквідували 35 450 окупантів, із них 200 – лише за останню добу. Найбільших втрат ворогу завдали Бахмутському напрямку. Крім особового складу, ЗСУ добряче "мінуснули" російської техніки.
- танків – 1572 (+5),
- бойових броньованих машин – 3720 (+16),
- артилерійських систем – 781 (+3),
- РСЗВ – 246 (+3),
- засоби ППО – 103 (+1),
- літаків – 217 (+0),
- гелікоптерів – 185 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 640 (+4),
- крилаті ракети – 142 (+3),
- кораблі /катери – 14 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2598 (+9),
- спеціальна техніка – 61 (+0).
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