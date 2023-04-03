Знову брязкають ядеркою: Росія планує сформувати дивізію субмарин з торпедами "Посейдон"

В Росії мають намір сформувати дивізіон підводних човнів спеціального призначення, які здатні нести ядерні торпеди "Посейдон",

Дивізію підводних човнів спецпризначення, які будуть нести суперторпед "Посейдон" з ядерною боєголовкою, хочуть сформувати у складі Тихоокеанського флоту Росії до кінця 2024.

Дивіться також "Попри шум Європи й США": Кремль заявив, що розмістить ядерку на західних кордонах Білорусі

Наприкінці березня Росія заявила, що на півострові, де розташована база балістичних атомних підводних човнів Тихоокеанського флоту Росії, буде завершено будівництво берегової інфраструктури для підводних човнів, які будуть нести торпеди "Посейдон".

Рішення про формування на Камчатці дивізії атомних підводних човнів спеціального призначення прийнято,

– цитує видання джерело російського агентства.

4 роки тому Путін анонсував "принципово новий тип ядерки"

Зазначають, що у січні цього року Росія заявила, що виготовила першу серію торпед "Посейдон". Це сталось через 4 роки після того, як російський диктатор Путін заявив про виробництво "принципово нового типу стратегічної ядерної зброї", підтвердивши, що вона матиме власне джерело ядерної енергії.

Чим небезпечні "торпеди"Посейдон"