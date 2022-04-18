Дивна позиція президента Сербії: санкції він вважає аморальними, а от дружбу з Росією чомусь ні

Президент Сербії заявив, що санкції проти Росії є "аморальними". Натомість купівлю російського газу, авіасполучення та дружба з Москвою для нього є нормальною.

Відповідну інформацію оприлюднив Александар Вучич. Політик також заявив, що такими вчинками його країна нібито показує, що є вільною.

Зауважте У столиці Сербії відбувся проросійський шабаш з портретами Путіна

Сербія вважає санкції проти Росії "аморальними"

Президент Сербії відповів на питання, скільки би коштували його країні введення санкцій проти Росії.

Нам усім коштує, нам багато коштує те, що ми не вводили санкції. Більше, ніж ви думаєте… Якби ми не ухвалили таке рішення, то це коштувало б нам нашого принципу, тому що ми знаємо, що це аморально і не приносить результату,

– запевнив Вучич.

Політик також пояснив, що, запровадивши санкції, стане "найкращим демократом" для світу. Проте додав, мовляв, Росія їх завжди підтримувала в питаннях територіальної цілісності.

Президент Сербії також пояснив, що нібито договір країни з Росією буде "кращим, ніж у всіх європейських країн".

Ба більше, президент пояснив, що Сербія не скасовуватиме авіарейси в Росію. Зокрема нібито тому, що вони вільна країна й самі ухвалюватимуть рішення.

До теми Росія використовує сербську діячку для інформаційного тероризму

Дивіться також – санкції проти Росії гальмує не лише Німеччина, – Юрконіс: відео