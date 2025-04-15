Відвідини Америки – це привілей, ви повинні поїхати: посольство США опублікували дивні сторіси

Американське посольство в Україні опублікувало сторіси в Інстаграм, де йдеться про те, що "візи прострочено". Також наведена цитата Рубіо про те, що "перебування в США – це привілей, а не право".

У сторіс когось закликають покинути США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на посольство США у Instagram.

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Дивні сторіс посольства США в Україні

Американське посольство в Україні опублікувало в Instagram сторіси з фразами "ваша віза прострочена", "ви повинні виїхати" та цитатою Рубіо: "перебування в США – це привілей, а не право".

Незрозуміло, що це конкретно означає. Це може бути як просте звернення до тих, чия віза прострочена, так і якийсь натяк.

Підозрілі сторіс посольства США в Україні

Але тут слід зазначити, що ці слова Рубіо висловлював у контексті підтримки тероризму або антиамериканських ідей у США серед іноземців. Саме у цьому контексті він казав про жорсткіший контроль у США над іноземцями. Зокрема йдеться про депортації та скасування віз.

Нагадаємо, що українські біженці у США нещодавно отримали електронні листи про припинення їхнього захисту за програмою U4U та вимогою покинути країну. Згодом в адміністрації Трампа перепросили, заявивши, що ці повідомлення були надіслані помилково.