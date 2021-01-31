Дивний рейтинг партій, Путін розчарований Байденом та антиукраїнська професорка: блоги тижня

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – що не так зі свіжими рейтингами від КМІСу, чому Путін незадоволений розмовою з Байденом та як має діяти університет зі скандальною викладачкою Більченко.
1. Загадкова поява Смешка та ОПЗЖ в лідерах: дивний рейтинг від КМІС
Я не зовсім розумію, чому вся "патріотична спільнота" так радо кинулася репостити останні рейтинги від КМІС.
Більше про падіння рейтингу президента Володимира Зеленського. 2. Звільнити не можна залишити: що робити з професоркою, яка озвучує російську пропаганду
Викладачка Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова на парах називає Україну американською колонією, розповідає про громадянську війну, неонацизм, дозволяє собі переписуватися зі студентами на парах російською мовою.
Що відомо про скандал з проросійською викладачкою Більченко? 3. Путін розчарований після розмови з Байденом
Щодо розмови Байдена і Путіна. Не випадково уже після цієї розмови на онлайн-зустрічі "Давоські діалоги" Путін заговорив про нові загрози.
Найцікавіші деталі з розмови Байдена та Путіна – читайте тут. 4. Патрушев розгніваний: чому секретар російського Радбезу хвилюється через закон про мову
Навіщо секретарю російського Радбезу Миколі Патрушеву так пильно стежити за імплементацією українського мовного законодавства?
Ще більше блогів Віталія Портникова.
5. Зміни в індексації пенсій та прожитковий мінімум: які загрози створив Кабмін
Два цікаві законопроєкти соціальної тематики, затверджені Кабміном: зміни до пенсійного законодавства та урегулювання системи показників, за якими розраховуються соціальні виплати, різноманітні штрафи та адміністративні збори. Що змінилося?
Читайте більше матеріалів про пенсії.
Я не зовсім розумію, чому вся "патріотична спільнота" так радо кинулася репостити останні рейтинги від КМІС.
Більше про падіння рейтингу президента Володимира Зеленського. 2. Звільнити не можна залишити: що робити з професоркою, яка озвучує російську пропаганду
Викладачка Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова на парах називає Україну американською колонією, розповідає про громадянську війну, неонацизм, дозволяє собі переписуватися зі студентами на парах російською мовою.
Що відомо про скандал з проросійською викладачкою Більченко? 3. Путін розчарований після розмови з Байденом
Щодо розмови Байдена і Путіна. Не випадково уже після цієї розмови на онлайн-зустрічі "Давоські діалоги" Путін заговорив про нові загрози.
Найцікавіші деталі з розмови Байдена та Путіна – читайте тут. 4. Патрушев розгніваний: чому секретар російського Радбезу хвилюється через закон про мову
Навіщо секретарю російського Радбезу Миколі Патрушеву так пильно стежити за імплементацією українського мовного законодавства?
Ще більше блогів Віталія Портникова.
Два цікаві законопроєкти соціальної тематики, затверджені Кабміном: зміни до пенсійного законодавства та урегулювання системи показників, за якими розраховуються соціальні виплати, різноманітні штрафи та адміністративні збори. Що змінилося?
Читайте більше матеріалів про пенсії.