Дивний рейтинг партій, Путін розчарований Байденом та антиукраїнська професорка: блоги тижня

22:00

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – що не так зі свіжими рейтингами від КМІСу, чому Путін незадоволений розмовою з Байденом та як має діяти університет зі скандальною викладачкою Більченко.