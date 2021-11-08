Дія без дії: покупці фейкових додатків оббрехали самих себе

Так уже сталося, що хтось із нас відповідальний, а хтось – хитрий. Коли перед останніми щодня виникає проблема й потреба демонструвати поліціянтам, охоронцям або водіям в автобусі сертифікат про вакцинацію, то його точно "треба" підробити.

Ну не йти ж щеплюватися, чесне слово. У цьому бажанні, як вони вважають, не ставати стадом, не помічають, як стають іншим стадом.

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Люди шукають лазівки, щоб "обдурити" державу

Віцеголова облдержадміністрації у Дніпрі з питань цифрового розвитку, трансформацій і цифровізації Іван Начовний вважає, що подібні люди не хочуть робити те, що роблять усі, тобто шукають якісь можливості. Усі розуміють, що вакцинація потрібна і це єдина можливість створення колективного імунітету, але є сумнів.

Цей сумнів породжує те, що більше людей шукає можливість обійти його. Вони намагаються створити імітацію вакцинації або створення фейкового сертифіката. Іван Начовний Віцеголова Дніпропетровської облдержадміністрації з цифрових питань

Завдяки їм, Україна дізналась про існування фейкового застосунку "Дія". Він є нічим іншим, як сторінкою в браузері, але називатиму її фейковою Дією. Так буде простіше й зрозуміліше.

Її створив 21-річний хакер "самоучка" із Запоріжжя. Каже, що спочатку просто хотів розіграти друга. Проте не пояснив у який спосіб. Проте це вже й не важливо, бо з жарту народилась кримінальна стаття за підробку документів.



Посадовці й винахідник фальшивої Дії / Фото з фейсбуку Євгена Єніна

У фейковій Дії з'явилась ще й можливість зробити собі права або навіть COVID-сертифікат, окрім підтягування фото і вписування липових даних. Код за кодом, цифра за буквою.

Наприклад, можна було вказати, що тобі не 14, а 21 і ти можеш купити собі алкоголь у магазині.

Позбавлення волі за фейк-застосунок

Важливо розуміти, що це сторінка і застосунок є лише ілюзією. Ви купуєте ілюзію. Вона діє рівно до того моменту, коли цей QR-код не захочуть просканувати й перевірити. Рівно у цей момент обман викриється.

Понад 100 – 300 гривень, які люди платять за доступ до сервісу, у кращому разі просто викидують на вітер. У гіршому разі, якщо документи у вас перевіряв поліціянт, то на вас ще складуть протокол. Потім суд, штраф, обмеження або ж навіть позбавлення волі.

Користувачі самі надавали дані шахраю

Покупці, а також продавці фейкового застосунку, виступають як співучасники порушення, яке організували керівники псевдоплатформи. Передбачена відповідальність до 6 років позбавлення волі згідно зі статтею 361 Кримінального Кодексу України.

Доступ до фейку продавали за символічні гроші й купили його немало-небагато – 6 тисяч охочих. За останніми даними, оригінальний застосунок "Дія" наразі використовують 9 мільйонів людей.

Саме стільки українців могли потенційно стати його клієнтською базою. Саме тоді б заробіток Влада, так звати хлопця-творця програми, вимірювався б уже іншими нулями.

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Нагадую, що оригінальна Дія не зберігає дані. У нього не має серверів. Він просто бере інформацію з державних реєстрів і надає її за запитом.

Віценачальник управління протидії кіберзлочинності на Кіровоградщині Андрій Аверянов пояснив, що у Дії в громадянина є змога отримати дані, про які вже знає держава. Це можливість людини побачити власні дані.

Якщо зловмиснику треба отримати дані, він має зайти з телефону людини під її ID, щоб отримати дані – за Face ID і підписом,

– наголосив Аверянов.

У фейковому ж застосунку користувачі самі надавали дані шахраю. Цю інформацію можна було б вільно зібрати у базу і перепродати іншим шахраям, які б набрали на дані людей кредитів, а також продали майно й заволоділи б грошима.

Творець псевдо-Дії "відпрацьовує" злочин

Творцю фейку загрожує покарання у вигляді тюремного ув'язнення за підробку COVID-сертифікатів. Нещодавно уряд анонсував посилення відповідальності за підробку медичних довідок.

Поки ж відповідний законопроєкт готується, у відомстві просять повідомляти в поліцію, "якщо вам відомі випадки продажу підроблених документів про вакцинацію". Також застерігають не купувати самим.

Підробляючи документи про щеплення, ви наражаєте своє життя на небезпеку і життя інших людей також.

Історія Владислава завершилась для нього не лише досвідом, а й стажуванням у Мінцифри. У нього є перспектива подальшого працевлаштування у міністерстві.

В Україні є кілька фейкових додатків

Правопорушник до суду працюватиме 2 місяці над розробленням соціальної реклами проти вживання алкоголю та закликатиме людей вакцинуватися по-справжньому.

Чим закінчиться історія 17-річного юнака, який створив 2 фейковий застосунок "Дія" невідомо. Він продавав доступ до нього за допомогою телеграм-каналу з 20 тисячами підписників. Зокрема, правопорушник:

допомагав оформити фальшиве посвідчення водія – за 100 гривень;

продавав доступ до іншого фейкового сервісу – за 200 гривень;

надавав підроблений COVID-сертифікат – за 300 гривень.

QR-код фейкового сертифіката вакцинації навіть демонстрував під час сканування сторінку успішної валідації.

Уявіть собі фальшиве посвідчення водія. Це ж потенційний убивця на дорозі.

Я думаю, мені не варто пояснювати чому 14-річним не продають алкоголь і не видають права, так? Це ще діти. Вони не несуть відповідальності за свої дії. Саме тому можуть учинити зло собі й наробити ще гіршого зла іншим.

Як працював інакший фейковий застосунок? У поліції зазначили, що система працювала за концептуально новою схемою. Дані користувачів зберігалися на сервері, що генерував імітаційну вебсторінку програми "Дія". Там можна було змінювати будь-яку інформацію про себе.

Ризик чи правда: вибирати українцям

"Зловмисники можуть забрати всі паролі із соцмереж, а там велика кількість даних які можуть використати. Мінімум – це втрата даних. Максимум – ваш телефон може стати просто підпіркою для дверей", – закликали в поліції.

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У цій історії мене бентежить найбільше те, що фейкових Дій не 1 і навіть не 2. Якщо подібний запит набрати в гуглі чи інстаграмі, вам відразу підкине кілька сторінок. Там вказують, які документи й за скільки можна придбати.

Повірте, вони всі вже на контролі поліції. Тож варто кілька разів подумати, чи готові ви втратити власні дані, гроші та здоров'я для того, щоб отримати ілюзію свободи.