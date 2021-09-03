Юристка пояснила деталі уведення в спецрежимі Дія Сіті англійського права

Анна Бабич розповіла, що українському ІТ-ринку потрібне англійське право. Зокрема тому, що без запровадження універсальних інструментів залучення капіталу в національне законодавство вести мову про розвиток ІТ-сектору неможливо.

Партнерка юридичної фірми AEQUO також вважає, що це дозволить усім учасникам ринку, в тому числі іноземним інвесторам, інвестувати в Україну на зрозумілих умовах.

Щоб українські суди могли спиратись на конкретні інструменти при розгляді корпоративних спорів у сфері ІТ, автори Дія Сіті адаптували в базовому законі про спецрежим елементи англійського права,

– написала вона.

Бабич переконана, що через відсутність елементів англійського права іноземний бізнес часто оминав нашу юрисдикцію, обираючи країни з більш передбачуваною правовою системою.

Серед цих елементів Анна Бабич назвала конвертовану позику, договір опціону, ліквідаційні преференції (Liquidation Preferences), договори щодо компенсації можливих втрат (Liquidated Damages), а також warranties & indemnities (запевнення і безумовну компенсацію збитків).

Наближають пострадянське "комерційне" законодавство України до міжнародного

Партнерка AEQUO пише, що вищезазначені інструменти для інвесторів наближають пострадянське "комерційне" законодавство України до міжнародних стандартів.

"Хоча англійські суди – це дуже розрекламована обіцянка справедливості, не всі насправді можуть туди потрапити, навіть обравши англійське право… Саме тому ми маємо адаптувати найкращі практики в сфері захисту інвестицій з більш розвинутих систем права в національне законодавство та, одночасно, не забувати про продовження судової реформи на нижчих інстанціях", – переконана Анна Бабич.

Вона прогнозує, що частина інструментів англійського права стане доступною не тільки для резидентів Дія Сіті.

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