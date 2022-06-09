Дія запустила нове голосування: можна обрати наступну патріотичну марку

У додатку Дії розпочали нове голосування щодо того, як виглядатиме майбутня марка Укрпошти на тему "Доброго вечора, ми з України".

З понад 1 500 робіт експертна рада Укрпошти відібрала 5, які поставили на голосування. Станом на 9 червня лідирує марка, на якій зображений трактор, що тягне танк.

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Голосування триватиме до 15 червня

Проголосувати за один з 5 варіантів вже можна в додатку Дія або у соціальних мережах Укрпошти. Голосування триватиме з 9 по 15 червня. Один з 5 ескізів, який збере найбільшу кількість вподобайок на усіх платформах, відтворять у новій поштовій марці вже в липні.

Як зауважили в Укрпошті, досвід показує, що результати в Дії можуть змінити хід голосування. Тож у відомстві порадили залишати свій голос і там.

Варіанти наступні:

Керамічний півник,

Трактор, що тягне танк,

Гусак у полі з військовими,

Путін, якого зупиняють ЗСУ,

Воїн з KALUSH.



Конкурсні марки на тему "Доброго вечора, ми з України" / Укрпошта

Нагадаємо, що українці самі обирали тему наступної поштової марки. За неї проголосували 35% людей – близько 200 тисяч. На другому місці був відомий чернігівський пес-сапер Патрон, за якого віддали 28% голосів.

Анонси Укрпошти: які марки вийдуть наступними

Вже у червні повинні вийти марка з найбільшим у світі літаком Ан-225 "Мрія". Її задумували ще до повномасштабної війни. До 30-річчя незалежності України Укрпошта проводила конкурс "Що для мене Україна?", в якому взяли участь понад 6 000 людей з різних країн світу. Переміг малюнок 11-річної Софія Кравчук з Волинської області.

Також зараз команда Укрпошти працює з гуртом Kalush та з організаторами Євробачення, щоб владнати всі права інтелектуальної власності та випустити марку з переможцями конкурсу. У відомстві сподіваються, що українці зможуть придбати марку вже за кілька місяців.

Раніше генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомляв, що марка Kalush вийде поза чергою одразу, коли все буде узгоджено з організаторами Євробачення. Також він сказав, що обов'язково буде марка з песиком Патроном.

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