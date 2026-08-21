Державні програми підтримки – це про турботу, допомогу та відповідальність. Проте тривалий час для кожної нової виплати (чи то єПідтримка, допомога ВПО чи військовослужбовцям) українцям доводилося відкривати окремі рахунки або носити із собою цілу колекцію пластикових карток. Це створювало зайву бюрократію, плутанину з термінами дії та змушувало людей постійно контролювати залишки на кожному окремому балансі.

Ми в Мінцифри разом із Дією та банками-партнерами ще рік тому вирішили докорінно змінити цю логіку й спростити фінансову взаємодію громадян з державою. Результатом став розрахунковий інструмент нового покоління – Дія.Картка. Це зручне, прозоре та безпечне рішення, яке поєднує використання державних коштів із повсякденним фінансовим життям людини.

Що таке Дія.Картка та як вона працює?

Це платіжний інструмент у смартфоні, який підключений одразу до двох типів рахунків:

загальний (особистий) рахунок – для власних коштів, заробітної плати, пенсій, переказів та щоденних покупок;

спеціальні рахунки – під конкретні цільові державні програми з технічним обмеженням використання коштів за кодами категорій продавців (MCC).

Простіше кажучи: це одна картка, яка розуміє, які кошти й на що саме ви витрачаєте, позбавляючи потреби перемикатися між різними застосунками чи картками.

Результат нововведення – 5,8 мільйона карток і понад 9 мільйонів відкритих рахунків!

Які виплати вже можна отримувати?

За останній час ми запустили цілу низку нових ініціатив. Наша мета – зробити так, щоб будь-яка соціальна допомога виплачувалася миттєво та без збору паперових довідок.

Сьогодні розподіл виплат на спеціальні цільові рахунки має такий вигляд:

єКнига;

Ветеранський спорт;

Скринінг здоров'я;

Пакунок школяра;

Пакунок малюка;

єЯсла та Допомога до 1 року (наразі подача заявки здійснюється офлайн).

Розподіл на загальний (особистий) рахунок – це:

виплати за придбаними військовими облігаціями;

повернення банківських вкладів;

допомога по безробіттю та виплати ВПО;

виплати у зв'язку з вагітністю та пологами (офлайн) й при народженні дитини (єМалятко);

компенсація автоцивілки для ветеранів;

базова соціальна допомога (БСД), допомога від міжнародних організацій, пенсії та інші виплати.

У чому головні переваги для громадян?

Дія. Картка – це все в одному місці. Не потрібно плутатися в банківських додатках чи відкривати новий рахунок під кожну нову виплату.

Ще один плюс – гнучке керування пріоритетами. Ви самі визначаєте, з якого саме рахунку заздалегідь або під час покупки здійснюється списання коштів у магазині.

Можна здійснювати оплату до останньої копійки. Багато хто стикався з тим, що на цільовому рахунку залишається, наприклад, 50 гривень, а покупка коштує 70. Завдяки механізму змішаної оплати система дозволяє списати залишок зі спецрахунку, а решту (20 гривень) автоматично доплатити з вашого загального рахунку.

Важливо: технічна функція змішаної оплати наразі доопрацьовується окремими банками, але вже незабаром знову буде повністю доступною для всіх.

Відкрити такий рахунок можна за 30 секунд, в декілька кліків прямо у смартфоні. Під час подання заявки на будь-яку допомогу новий рахунок підтягується автоматично.

Для тих, хто відмовився від РНОКПП (ІПН), окремі банки-партнери підтримують відкриття Дія.Картки за спеціальною процедурою. Крім того, для прихильників фізичних носіїв наші партнери (зокрема Приватбанк та monobank) вже випускають класичні пластикові Дія.Картки.

Особисті кошти, пенсії та зарплати: як це працює в побуті

Загальний рахунок Дія.Картки – це повноцінний банківський рахунок, який повністю замінює вашу звичайну повсякденну картку. Ви можете вільно використовувати його як основний фінансовий осередок:

вказувати його реквізити (IBAN) для зарахування заробітної плати, пенсій або стипендій;

поповнювати готівкою через термінали або переказом із карт будь-яких банків;

переказувати кошти рідним, оплачувати комунальні послуги, купувати товари та знімати готівку в банкоматах.

Простий сценарій: ви отримуєте зарплату на загальний рахунок Дія.Картки, а держава нараховує вам допомогу "Скринінг здоров'я" на спецрахунок. У розрахунковому терміналі ви оплачуєте однією карткою всі потреби – інтелектуальна система самостійно розбереться, які кошти куди спрямувати (за встановленими раніше параметрами).

Чому це безпечно?

Питання захисту коштів та персональних даних для Мінцифри та Дії є ключовим пріоритетом, адже довіра громадян – це основа нашої роботи. Дія.Картка повністю відповідає найсуворішим національним та міжнародним стандартам кібербезпеки та захисту банківських рахунків.

Всі дані та інформація про рахунки передаються між системою та банками у захищеному, згідно з усіма стандартами безпеки, форматі. Це унеможливлює перехоплення інформації чи шахрайство із персональними даними. Самі кошти перебувають під надійним захистом банківських систем безпеки партнерських установ, які відповідають стандартам НБУ.

Дія.Картка – поєднала прозорість адресної державної допомоги з максимальною зручністю для щоденних фінансових операцій, будуючи цифрову державу, де технології працюють для людини.