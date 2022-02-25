Україна вдячна за санкції, але цього недостатньо, – заява МЗС

Російські загарбники продовжують масштабну наступальну операцію на території України. Вони хочуть знищити Україну, повалити владу та встановити окупаційний контроль

У центрі Європи гинуть і отримують поранення мирні люди, зокрема, діти. Росія грубо порушує правила ведення війни та інших норм міжнародного права. Із такою заявою до міжнародних партнерів звернулось МЗС.

Важливо Яку допомогу отримала Україна від світу після російського вторгнення: пояснення МЗС

Через численні воєнні злочини та порушенням Римського статуту, МЗС разом з Офісом Генпрокурора збирає матеріалів для передачі в Міжнародний кримінальний суд. Російське керівництво треба притягнути до найсуворішої відповідальності.

Загроза масштабної екологічної катастрофи

В МЗС нагадали, що російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС. Вони не дозволяють провести ротацію співробітників атомної електростанції.

Фіксують перевищення контрольних рівнів радіації внаслідок порушення верхнього шару ґрунту. Все через рух великої кількості російської військової техніки та підняття у повітря забрудненого радіоактивного пилу. Українська сторона вже попередила МАГАТЕ, що дії Росії можуть призвести до масштабної екологічної катастрофи в Європі.

Санкцій замало

Українська армія та всі інші сили національної оборони дають гідну відсіч нападу.

Україна вдячна США, Канаді, ЄС та іншим міжнародним партнерам за запровадження нових економічних санкцій проти Росії. Однак цього недостатньо, аби зупинити російську війну проти України.

Росію треба негайно відключити від SWIFT

Дипломати закликають деякі європейські країни не керуватися вузькими політичними інтересами.

На кону стоїть подальша доля міжнародної архітектури безпеки та глобального світоустрою...Росія має бути негайно відключена від платіжної системи SWIFT. Діяти потрібно зараз та без зволікань,

– наголосили в МЗС.

Україна просить додаткову зброю

Україна також звернулася до партнерів з проханням надати їй додаткове озброєння, аби посилити оборонні спроможності нашої держави. Також залучають фінансову та гуманітарну підтримку.

Росія має припинити збройну агресію проти України та розпочати діалог. Це допоможе зберегти людські життя та попередити катастрофу, масштаби якої Європа не бачила з часів Другої світової війни.