На старті програми у 2025 році держава говорила не просто про виплату грошей. Йшлося про повернення до активного способу життя: фізичне відновлення, психологічне розвантаження, підтримку фізичного й психічного здоров’я ветеранів.

І це важлива відправна точка. Бо якщо мета програми – не сама виплата, а повернення ветерана до фізичної активності, тоді саме за цим результатом її зрештою і варто оцінювати. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Від 22 тисяч до сотень тисяч

У першому кварталі 2025 року заявки на участь подали близько 25 тисяч ветеранів і ветеранок, а близько 22 тисяч уже скористалися фінансовою підтримкою.

Тоді Мінветеранів ставило за мету – 100 тисяч учасників. Програма швидко набрала популярності. За підсумками 2025 року у державній звітності вже фігурують 311 348 учасників програми "Ветеранський спорт". А у 2026 році масштаби стали ще більшими.

Міністерство повідомляло, що тільки у першому кварталі програмою скористалися 201 646 ветеранів і ветеранок, які, за формулюванням самого Мінветеранів, використовували кошти для "регулярних тренувань і фізичної активності".

Попит, очевидно, був. Питання – чи була система готова до його масштабу.

600 мільйонів гривень перетворилися на понад 1,2 мільярда

На 2026 рік на "Ветеранський спорт" спочатку передбачили 600 мільйонів гривень. Розрахунок міністерства був таким – 100 тисяч отримувачів щокварталу. Відповідно, за перші три квартали Міністерство очікувало приблизно 300 тисяч заявок.

Реальність виявилася зовсім іншою. За офіційними даними Мінветеранів, за три квартали програмою скористалися понад 800 тисяч разів – майже у 2,7 раза більше за прогнозованих 300 тисяч. Через такий попит протягом року на програму додатково спрямовували кошти. У результаті загальний обсяг виплат у 2026 році перевищив 1,2 мільярда гривень – більш ніж удвічі більше від початково передбачених 600 мільйонів. На виплати також спрямували кошти, які поверталися за попередні періоди.

З одного боку, це дуже хороший сигнал: ветерани користуються програмою, попит значно перевищив очікування держави. Але з іншого – це питання до планування. Якщо вже протягом року було зрозуміло, що фактичний попит суттєво перевищує прогноз, яким був план забезпечення програми до кінця року?

Відповідь ми отримали 30 вересня: четвертого кварталу не буде. Мінветеранів повідомив, що жовтневий етап "Ветеранського спорту" у 2026 році не стартуватиме. Причина – фінансовий ресурс програми вичерпано. Для проведення наступного етапу потрібне додаткове фінансування, але наразі можливості виділити його з державного бюджету немає. Міністерство повідомляє, що працює над продовженням програми у 2027 році.

І це особливо важливо з огляду на саму конструкцію програми. "Ветеранський спорт" весь цей час комунікувався як щоквартальна допомога. У попередніх роз'ясненнях прямо зазначалося, що подання відбувається у січні, квітні, липні та жовтні. У 2025 році четвертий, жовтневий, етап справді проводився. У 2026 році – вже ні.

А це означає, що питання зараз не лише у тому, чому закінчилися кошти, а і у тому, коли стало зрозуміло, що фінансування на четвертий квартал не вистачить, і коли про цей ризик дізналися самі ветерани? Для державної програми передбачуваність – також частина її якості.

Є ще одна проблемаз цифрами

Паралельно виникає питання до того, кого саме рахує Міністервство у справах ветеранів України?

Наприклад, у першому кварталі 2026 року Міністерство повідомляло про 201 646 ветеранів і ветеранок, які скористалися програмою. Водночас у звітності та комунікаціях програми використовуються різні поняття: "учасники", "отримувачі", "заявки", "скористалися програмою", "скористалися разів". І це не просто питання формулювань.

Одна людина може користуватися програмою у кількох кварталах. Тому 800 тисяч використань програми – це не обов'язково 800 тисяч ветеранів. Так само кількість заявок не дорівнює кількості виплат, ба більше – кількості унікальних отримувачів. Без чіткого розділення цих показників оцінювати реальне охоплення програми складно. І саме тут ми приходимо до значно важливішого питання.

А скільки ветеранів насправді почали займатися спортом?

Мінветеранів прямо описує "Ветеранський спорт" як програму, що допомагає ветеранам повертатися до фізичної активності.

Більше того, говорячи про 201 646 учасників першого кварталу 2026 року, міністерство зазначає, що вони використовують кошти для регулярних тренувань і фізичної активності. Але у відкритій звітності виникає проблема.

Ми бачимо, скільки людей подали заявки, скільки виплат зроблено, скільки разів скористалися програмою, скільки грошей витрачено. Але відсутній оприлюднений показник, який відповідав би на базове питання: скільки ветеранів завдяки програмі почали регулярно займатися спортом? І ще важливіше: скільки продовжили це робити?

Адже виплата – це ще не результат. Сам механізм програми дозволяє державі бачити, що гроші використані у відповідній категорії спортивних закладів. Але факт транзакції ще не означає сталої фізичної активності. Людина могла купити абонемент. Могла відвідати кілька тренувань. Могла займатися спортом і до отримання допомоги. Могла скористатися програмою один квартал або три.

Це різні історії з погляду оцінки ефективності державної політики. Тому для програми, яка існує вже майже два роки і у 2026 році отримала понад 1,2 мільярда гривень виплат, логічно було б бачити/фіксувати не лише фінансову статистику.

Наприклад: скільки унікальних ветеранів охоплено; яка частка повертається до програми наступного кварталу; скільки учасників раніше не займалися спортом; скільки почали займатися регулярно; скільки продовжують фізичну активність через шість або дванадцять місяців.

Саме такі показники дали б можливість говорити не лише про популярність програми, а й про її результат.

Популярність програми та ефективність програми – не тотожні поняття. Якщо держава витратила понад 1,2 мільярда гривень, нам недостатньо знати, що програмою скористалися "понад 800 тисяч разів". Треба знати, що змінилося після цього.

Бо державна політика – це не кількість проведених дій. Зміна в житті ветерана показує результат політики. І саме останній показник має бути основним, коли держава вирішуватиме, яким буде "Ветеранський спорт" у 2027 році.