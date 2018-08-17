"Дієтичні" газовані напої вкрай небезпечні для здоров'я

Так звані "дієтичні" газовані напої із замінниками цукру, зокрема, кола, можуть спровокувати інсульт.

Про це заявили експерти Асоціації кардіологів з США, повідомляє "Країна здоров'я".

Так звані "дієтичні" газовані напої користуються неабиякою популярністю, адже, як обіцяють у рекламі, вони не додасть зайвих кілограмів.

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Але насправді це далеко не так. Зокрема, дієтична кола підвищує ризик виникнення інсульту та може провокувати цілу низку проблем зі здоров'ям.

Якщо вживати склянку дієтичного напою щодня, то ризик виникненню інсульту збільшується у три рази.

А ще напої з замінником цукру підвищують ризик утворення нейродегенеративних захворювань (велика група різнорідних захворювань нервової системи).

Харчовий додаток аспартам може вступати в людському організмі у токсичні сполуки. Через це газована вода і є дуже небезпечною для здоров'я.

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