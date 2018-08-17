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"Дієтичні" газовані напої вкрай небезпечні для здоров'я

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Дієтична кола провокує інсульт
Дієтична кола провокує інсульт / Фото з відкритих джерел

Так звані "дієтичні" газовані напої із замінниками цукру, зокрема, кола, можуть спровокувати інсульт.

Про це заявили експерти Асоціації кардіологів з США, повідомляє "Країна здоров'я".

Так звані "дієтичні" газовані напої користуються неабиякою популярністю, адже, як обіцяють у рекламі, вони не додасть зайвих кілограмів. 

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Але насправді це далеко не так. Зокрема, дієтична кола підвищує ризик виникнення інсульту та може провокувати цілу низку проблем зі здоров'ям.

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Якщо вживати склянку дієтичного напою щодня, то ризик виникненню інсульту збільшується у три рази.

А ще напої з замінником цукру підвищують ризик утворення нейродегенеративних захворювань (велика група різнорідних захворювань нервової системи).

Харчовий додаток аспартам може вступати в людському організмі у токсичні сполуки. Через це газована вода і є дуже небезпечною для здоров'я.

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Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я Серцево-судинні захворювання Здорове харчування Медицина
Джерело: 24 Канал
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