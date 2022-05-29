Дії росіян – неефективні та у них нічого не вийде, – ОК "Схід" про штурм Сєвєродонецька

У Сєвєродонецьку тривають тяжкі бої. Однак в оперативному командуванні "Схід" наголошують, що дії окупантів не є ефективними, тому вони не зможуть захопити місто.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив пресофіцер оперативного командування "Схід" капітан Ілько Божко. Він зазначив, що російські окупанти просто не вміють штурмувати міста і не навчилися цього робити.

Зауважте День міста Сєвєродонецьк зустрів під штурмом: 2 загиблих, зруйновано багато будинків

У росіян нічого не вийде

Ілько Божко наголосив, що окупанти на Півдні продемонстрували, що не вміють штурмувати міста. Тому передумов для того, щоб говорити про їхні ефективні дії, в Сєвєродонецьку немає.

Дії росіян абсолютно неефективні при штурмі міст. Як би бачимо, вони не навчилися цього робити і в них надалі не буде цього виходити,

– наголосив Божко.

Російська техніка стара, але так само небезпечна

Речник оперативного командування "Схід" повідомив, що росіяни зняли стару техніку з консервації й відправляють її в Україну. Однак Ілько Божко наголосив, що й ця техніка також є небезпечною.

Однак бойові можливості окупантів суттєво знижені. Тому капітан Божко наголосив, що вірить у перемогу над ворогом, адже Збройні Сили четвертий місяць доводять, що технологія переважає над кількістю техніки ворога.

За Сєвєродонецьк ідуть важкі бої

Більшість території Луганщини зараз, на жаль, окупована. Зараз росіяни зосередили свої сили на Сєвєродонецьку, тому там тривають важкі бої.

Однак за даними американського Інституту вивчення війни, тактичний успіх окупантів у Сєвєродонецьку не має жодної вигоди для росіян. Кремль хіба що може видати це за нібито перемогу і заявити про повне захоплення Луганщини.

Та дії російського командування знижують бойовий дух окупантів. Зокрема причиною є те, що для збереження техніки на фронті росіяни відмовляються від евакуації поранених. Тому в ISW вважають, що низький бойовий дух окупантів може зіграти на руку Україні й наші воїни зможуть провести ефективний контрнаступ.

Цікаво – зведення Генштабу про ситуацію на фронті станом на 95-ий день війни з Росією: дивіться відео