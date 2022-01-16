Дії Росії мотивують сусідні з нею країни до вступу у НАТО, – Кулеба

16 січня 2022 , 15:02

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Дмитро Кулеба переконаний, що агресивна риторика та дії Росії сприяють вступу до НАТО сусідніх країн. І стається це, за словами очільника МЗС України, попри очевидні намагання Кремля нерозширення Альянсу.

Як сказав Кулеба в інтерв'ю, протягом десятиліть Росія створювала пояс конфліктів уздовж своїх кордонів і в тій чи іншій формі підривала безпеку майже всіх сусідніх країн.

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Очільник українського МЗС наголосив, що парадокс у тому, що саме дії Росії мотивують сусідні з нею країни прагнути колективної безпеки в НАТО. 

Якщо Путін хоче знати, чому сусіди прагнуть вступити до НАТО, йому достатньо подивитися у дзеркало,
– сказав Кулеба.

Він підкреслив, що рішення про вступ України до НАТО ухвалюють виключно сама Україна та 30 держав-членів Альянсу.

"Україна свій вибір давно зробила. Ми прагнемо вступити до НАТО. Це записано у Конституції та Стратегії зовнішньополітичної діяльності. Більшість українців підтримують цей курс і підтримка продовжує зростати. НАТО – це оборонний альянс, і він не тягне жодної країни до свого складу примусово", – додав Кулеба.

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Автор: Альона Захарова