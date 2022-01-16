Дії Росії мотивують сусідні з нею країни до вступу у НАТО, – Кулеба

Дмитро Кулеба переконаний, що агресивна риторика та дії Росії сприяють вступу до НАТО сусідніх країн. І стається це, за словами очільника МЗС України, попри очевидні намагання Кремля нерозширення Альянсу.

Як сказав Кулеба в інтерв'ю, протягом десятиліть Росія створювала пояс конфліктів уздовж своїх кордонів і в тій чи іншій формі підривала безпеку майже всіх сусідніх країн.

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Очільник українського МЗС наголосив, що парадокс у тому, що саме дії Росії мотивують сусідні з нею країни прагнути колективної безпеки в НАТО.

Якщо Путін хоче знати, чому сусіди прагнуть вступити до НАТО, йому достатньо подивитися у дзеркало,

– сказав Кулеба.

Він підкреслив, що рішення про вступ України до НАТО ухвалюють виключно сама Україна та 30 держав-членів Альянсу.

"Україна свій вибір давно зробила. Ми прагнемо вступити до НАТО. Це записано у Конституції та Стратегії зовнішньополітичної діяльності. Більшість українців підтримують цей курс і підтримка продовжує зростати. НАТО – це оборонний альянс, і він не тягне жодної країни до свого складу примусово", – додав Кулеба.

Перемовини НАТО та Росії: що відомо

10 січня у Женеві пройшли переговори США і Росії щодо "гарантій безпеки".

Країна-агресорка вимагала гарантій, що Україна, а також Грузія, ніколи не будуть в Альянсі. Проте представниця США Венді Шерман наголосила, що закрити двері до НАТО не дозволять.

Уже 12 січня відбулися перемовини Росія – НАТО. Генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що організація не збирається виконувати ультиматум Росії щодо нерозширення Альянсу.

У Кремлі у відповідь заявили, що не бачать сенсу продовжувати відповідні перемовини.

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