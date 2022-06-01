В Дії скоро буде послуга "усиновлення"

Додаток Дія став дуже зручним для українців, особливо в умовах війни. Адже там можна швидко отримати онлайн основні державні послуги.

Про нову послугу в Дії розповіла уповноважена президента з прав дитини і дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук у ефірі одного з телеканалів. Тепер в додатку буде доступна послуга "усиновлення", повідомляє 24 канал.

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Заявку можна подавати вже

За словами Герасимчук, українці з сьогоднішнього дня, 1 червня, можуть вже подавати заявку на первинну консультацію. Зауважимо, що саме сьогодні відзначають День захисту дітей.

Можна буде подати пакет документів на кандидата в усиновлювачів, опікунів, батьків-вихователів прийомної родини чи дитячого будинку сімейного типу. Також можна ознайомитись з анкетами дітей та інше,

– сказала Герасимчук.

За декілька місяців до додатку додадуть новий функціонал.

Заявку на усиновлення тепер можна подати простіше

В Україні вже є понад 17 тисяч дітей, які потребують усиновлення. За словами заступника міністра соціальної політики України Костянтина Кошеленка, подача первинної заявки на усиновлення через Дію значно спростить процедуру.

"Усиновити дітей хочуть набагато менше людей, ніж в цьому є потреба. Одна з причин, чому кандидатів мало – важка процедура усиновлення. Ми це змінюємо і впроваджуємо швидкий і цифровий процес. Тепер треба лише 5 хвилин, щоб лишити заявку на первинну консультацію", –сказав Кошеленко.

Представник Мінцифри Денис Іванов пояснив, що інформація про кандидата буде відображатися автоматично. Вже протягом 15 днів з ним зв'яжуться та запросять на консультацію.

Що нового в Дії

У застосунку проводять опитування українців щодо важливих ініціатив та нововведень влади. Так, 25 травня стартувало опитування про обіг вогнепальної зброї в Україні. Його розробили спільно з МВС. Українці мають три варіанти відповіді й можуть обрати той, який відповідає їхній думці.

Також нещодавно для українців стала доступна нова послуга в додатку Дія. Усі, хто втратив роботу через війну, тепер можуть оформити допомогу по безробіттю через застосунок. Скористатися новою послугою можуть усі українці, які були офіційно працевлаштовані, але втратили роботу через війну. Також послуга доступна для тих осіб, які не можуть продовжувати діяльність як ФОП через воєнний стан і зареєстровані на тимчасово окупованих територіях чи там, де ведуться активні бойові дії.

Також триває робота Міністерства цифрової трансформації України над тим, щоб зробити застосунок Дія міжнародним. Це стане полегшенням для українців, які перебувають за кордоном. Фахівці планують, що вже скоро українці зможуть користуватися застосунком у Польщі та Молдові.

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