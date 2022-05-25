У Дії стартує опитування про обіг вогнепальної зброї в Україні

25 травня 2022 , 14:58
Читать новость на русском

Джерело:

Мінцифри

У Дії 25 травня стартувало опитування про обіг вогнепальної зброї в Україні. Його розробили спільно з МВС.

Щоб висловити свою думку, українцям потрібно зайти у застосунку Дія у розділ "Послуги". Наступний крок – зайти в "Опитування" та обрати свій варіант про обіг вогнепальної зброї в Україні.

Зауважте Заявки на відновлення майна в Дії зможуть подавати і компанії, – Шмигаль

Загалом українцям запропонували три варіанти відповіді:

  • для спеціальних потреб;
  • для особистого захисту;
  • я – проти.

У Міністерстві цифрової трансформації наголосили, що опитування триватиме 7 днів. Взяти участь у ньому зможуть усі охочі українці, яким виповнилося 18 років. 

Спільно з МВС запускаємо опитування про обіг вогнепальної зброї серед цивільного населення. Поспішайте віддати свій голос та розповідайте про опитування своїм знайомим. Електронна демократія – у Дії,
– мовиться у повідомленні.

Заява Монастирського

Глава МВС України Денис Монатирський заявив, що дискусія про обіг вогнепальної зброї серед громадян триває в Україні вже понад 8 років. Вона стартувала від початку російської агресії.

Монастирський розповів, що за дорученням Володимира Зеленського МВС та парламентарі вирішили запитати, який варіант володіння зброєю українці вважають доречним. 

У Дії можна оформити допомогу по безробіттю

У травні 2022 року у Дії з'явилася нова послуга. Українці, які через війну втратили роботу, можуть оформити у застосунку допомогу по безробіттю 

У Міністерстві цифрової трансформації розповіли, що послугу розробили за підтримки USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".

Як скористатися послугою

  • Увійти в застосунок Дія.
  • Обрати меню Послуги. Наступний крок – Допомога по безробіттю. Мовиться про послугу з отримання статусу безробітного.
  • Далі необхідно буде підтвердити, що людина справді втратила роботу та наразі не є студентом денної форми навчання.
  • Коли інформація підтвердиться, потрібно обрати місто та центр зайнятості, у якому бажано отримати статус.
  • Наступний крок – залишити свої паспортні та контактні дані. Згодом доведеться обрати періодичність отримання виплат та картку єПідтримки, на яку нараховуватимуть допомогу.
  • Якщо українець або українка ще не має картки, оформити її можна буде у застосунку.
  • Останній крок – перевірити заявку ще раз та підтвердити її.

Важливо – дрон-камікадзе зіпсував застілля окупантів: дивіться відео

 

Автор: Мар'яна Бекало