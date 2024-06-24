Нові функції: в Дії стартує тестування свідоцтв про народження, шлюб, розлучення та зміну імені

В Дії розпочали бета-тестування деяких нових функцій. Тепер при авторизації в застосунку автоматично підтягуватимуться свідоцтва про народження дитини, шлюб, розлучення та зміну імені.

Оновлені документи також будуть доступні для батьків дорослих дітей, старших за 18 років, батьків-усиновлювачів та батьків, які змінили прізвище.

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У Дії з'явилися нові функції

У Дії тепер стало доступне підтягування у смартфон свідоцтва про народження, одруження, розлучення та зміну імені.

Раніше для того, щоб додати свідоцтво про народження в Дії, потрібно було самостійно вводити серію й номер документа. Найближчим часом документ дитини підтягуватиметься автоматично за РНОКПП батьків.

В пресслужбі також пояснили, що свідоцтва про шлюб або розлучення, зміну імені знадобляться при працевлаштуванні, підтвердженні зміни прізвища або оформленні пільг. Свідоцтво про народження дитини буде потрібним при влаштуванні в садочок чи школу, оформленні закордонного паспорта або пільг.

Протестувати оновлений сервіс можна:

громадянам України віком 14+;

тим, хто має верифікований податковий номер.

Свідоцтва про народження дитини, шлюб, розлучення та зміну імені підтягуються автоматично, якщо про них є інформація в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

До бета-тесту можна долучитися за посиланням та перевірити, як працюють оновлені документи.