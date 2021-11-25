У Дії вже можна згенерувати COVID-сертифікат про негативний ПЛР-тест
Джерело:24 канал
У додатку "Дія" з'явилася можливість згенерувати COVID-сертифікат з ПЛР-тесту. Тепер у застосунку можна отримати три типи сертифікатів.
Мовиться про сертифікат вакцинації, одужання або негативний ПЛР-тест. Тестовий варіант COVID-сертифікатів запустили ще 1 листопада.
До теми У Мінцифри розповіли, скільки українців вже завантажили COVID-сертифікати
У Дії можна згенерувати сертифікат з ПЛР-тесту
У застосунку "Дія" з'явилася можливість згенерувати COVID-сертифікат з ПЛР-тесту. Сертифікат, як і паперовий, діє 72 години з моменту здачі аналізу.
У Дії тепер можна згенерувати 3 різних сертифікати / Скриншот з Дії
У Дії пояснили, як можна згенерувати сертифікат на основі ПЛР-тесту
Згенерувати сертифікат на основі ПЛР-тесту можна аналогічно, як і COVID-сертифікат про вакцинацію:
- після оновлення застосунку в PlayMarket, AppStore або AppGallery в Дії треба натиснути "Послуги";
- вибрати пункт "COVID-сертифікати" та натиснути – "Згенерувати сертифікат";
- далі – надати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ) до Дії;
- дані підтягнуться автоматично.
Сертифікат з'явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в застосунку. Процес займає кілька хвилин. Усе дуже швидко та зручно,
– пояснювали в Дії.
Коротко про останні нововведення Дії
- Станом на 25 листопада, у додатку "Дія" зареєструвалася майже 11 мільйонів українців. COVID-сертифікат завантажили близько 7 мільйонів українців.
- 24 листопада Денис Шмигаль пригадав, що ті українці, які хочуть отримати допомогу від держави у розмірі тисячі гривень за щеплення, повинні зареєструватися у застосунку Дія.
- Окрім того, керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік заявив, що протягом листопада у більшості містах запрацювали пункти Команди підтримки Дії для допомоги людям з COVID-сертифікатами. Щоб отримати допомогу, не потрібно мати ніяких обов'язкових документів.
- Повну версію інтерв'ю про пункти підтримки Дії, COVID-сертифікати й 1000 за вакцинацію читайте за посиланням.