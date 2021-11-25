У Дії вже можна згенерувати COVID-сертифікат про негативний ПЛР-тест

У додатку "Дія" з'явилася можливість згенерувати COVID-сертифікат з ПЛР-тесту. Тепер у застосунку можна отримати три типи сертифікатів.

Мовиться про сертифікат вакцинації, одужання або негативний ПЛР-тест. Тестовий варіант COVID-сертифікатів запустили ще 1 листопада.

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У Дії можна згенерувати сертифікат з ПЛР-тесту

У застосунку "Дія" з'явилася можливість згенерувати COVID-сертифікат з ПЛР-тесту. Сертифікат, як і паперовий, діє 72 години з моменту здачі аналізу.



У Дії тепер можна згенерувати 3 різних сертифікати / Скриншот з Дії

У Дії пояснили, як можна згенерувати сертифікат на основі ПЛР-тесту

Згенерувати сертифікат на основі ПЛР-тесту можна аналогічно, як і COVID-сертифікат про вакцинацію:

після оновлення застосунку в PlayMarket, AppStore або AppGallery в Дії треба натиснути "Послуги";

вибрати пункт "COVID-сертифікати" та натиснути – "Згенерувати сертифікат";

далі – надати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ) до Дії;

дані підтягнуться автоматично.

Сертифікат з'явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в застосунку. Процес займає кілька хвилин. Усе дуже швидко та зручно,

– пояснювали в Дії.

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