8 березня – офіційний вихідний чи робочий день: у Дії запустили нове опитування

У застосунку Дія з’явилося опитування про 8 березня. У ньому можна проголосувати, який має бути цей день – вихідний чи робочий.

Зараз у Парламенті вирішують, що робити з 8 березня після української перемоги. Є два варіанти — залишити офіційним вихідним чи зробити робочим днем.

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Що відомо про нове опитування у Дії

У більшості країн світу 8 березня – звичайний робочий день, а от у пострадянських – офіційний вихідний. Тому настав час вирішити долю свята.

Щоб взяти учать в опитування, потрібно зайти у Дію, натиснути "Послуги", обрати "Опитування" та проголосувати.

Кожен голос у Дії врахують перед ухваленням законопроєкту. Опитування триватиме з 28 лютого до 6 березня.

Як проголосувати у Дії в опитування про 8 березня: дивіться відео

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