У новому випуску подкасту "Стабільна нестабільність" психотерапевтка та засновниця ГО "Вільний Вибір" Тетяна Руденко разом із психіатром Олександром Авдєєвим та ветеранкою Настею Конфедерат розібрали, чи дійсно психосоматика це міт, або ж цей термін має право на існування в нинішньому суспільстві.

Чи дійсно термін психосоматика має право на існування?

Тетяна Руденко зазначила, що психосоматика – це дуже важлива тема. Тому що коли психотерапевти працюють з людиною, то завжди працюють з цілісною системою.

І психічне здоров'я, як я завжди кажу, не є якимось таким "сферичним конем у вакуумі" (метафора, що описує занадто спрощену, ідеалізовану наукову модель, відірвану від реальності – 24 Канал), який перебуває десь поза межами нас. Це частина загальної нашого функціонування. І щось на щось впливає,

– зазначила психотерапевтка.

Психіатр Олександр Авдєєв, своєю чергою, підкреслив, що йому слово психосоматика – не подобається. Водночас, за словами експерта, це не означає, що такого терміна в медицині не існує.

"Я не скажу, що психосоматики не існує, бо це некоректно. Але якщо ми вживаємо в мові слово "сухота", ми ж не скасовуємо, що туберкульозу не існує, правда? Але якщо вам лікар каже, от у вас сухота, ви такі, ну... І це буде трошки бентежити", – зазначив психіатр.

Авдєєв зауважив, що психосоматика – це трошки застарілий термін, від якого наукова спільнота намагається якомога швидше віддалитися. Зокрема, навіть видання "Психосоматика", великий науковий журнал, говорить про те, що назва зберігається винятково в історичному плані.

Душа є продукцією нашого тіла. Так само наша психіка – це є певна функція нашого тіла. І ми ж не можемо говорити, що от є рухи – є тіло. Ні, рухи – це те, що робить наше тіло. І тому відділяти психіку та соматику не зовсім коректно,

– пояснив експерт.

Психіатр наголосив, що сьогодні заведено говорити про біопсихо-соціальну модель, у якій враховують і роботу тіла, і вплив суспільства та середовища, і психіку людини. У цій системі все взаємопов'язане: емоції, думки, умови життя і фізичний стан постійно впливають одне на одне.

Чому психосоматика – застарілий термін / Відео з ютуб-каналу "Вільний вибір"