Дію постійно хтось хоче викупити і це 100% станеться, – Федоров

Якщо буде пропозиція від конкретної країни, аби допомогти впровадити Дію – у Мінцифри візьмуться за це, якщо буде час і можливість. Це важливо, адже у такий спосіб розвивається бренд нашої країни.

Таку інформацію повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров. Він запевнив, що рано чи пізно Україна прийде до того етапу, що підхід до побудови цифрової держави будуть переймати інші країни.

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Він запевнив, що Дією 100% користуватимуться в інших країнах.

Не можу сказати, що продадуть, це ж не товар певний, а технологією будемо, напевно, ділитися,

– пояснив Федоров.

Наразі у Мінцифри детально займаються питанням вартості Дії.

Федоров: Цінність не тільки в технологіях

За словами міністра, не можна просто так продати Дію. Це не дасть тієї цінності, на яку очікують країни.

Найголовніше – це:

реінжиніринг процесів;

розуміння, як складні послуги спрощувати;

швидке оновлення базових реєстрів;

трансформація інфраструктури;

взаємодія громадян і уряду;

мобільний застосунок і портал.

"Всі бачать тільки вершину айсбергу, а насправді всередині багато процесів", – додав Федоров.

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