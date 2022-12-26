В усіх районах Києва періодично з'являється світло, але є нюанс – екстрені відключення

Українським енергетикам дивом вдалось перерозподілити електроенергію у столиці так, що у всіх районах періодично є струм. Однак дефіцит в енергосистемі все ще значний – саме тому киянам слід готуватись до екстрених відключень.

Столиця України Київ є ціллю номер один для російських загарбників – саме його окупанти намагаються занурити в повну темінь насамперед. Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко розповів про ситуацію з електроенергією у місті станом на вечір 26 грудня.

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Чи довго ще триватимуть екстрені відключення світла в Києві

Жителям столиці слід розуміти, що поки триватимуть ремонти електромережі, екстрені відключення продовжуватимуться. На жаль, ні генерація, ні мережі поки що не дають можливості перейти до чітких графіків.

За словами Коваленка, пошкоджені вузли електромережі Києва досі ремонтують. Особливо критичною є ситуацію на правому березі, адже там після останніх обстрілів з'явилися так звані "гостродефіцитні вузли передавання струму". До кінця цього робочого тижня – тобто до п'ятниці – жителі правобережних районів столиці недоотримуватимуть майже половину електроенергії від тієї кількості, яка їм потрібна.

Через високе споживання – подекуди перенавантаження на вузли сягало 100% – довелося відключати усі три групи правобережного і північного району міста. Застосовані тимчасові обхідні схеми, які дали змогу на вихідні суттєво зменшити цей дефіцит. Але вони – тимчасові, і не дають можливість поки повернутися до стабілізаційних графіків,

– написав Коваленко.

Окрім того, він зазначив, що ще одна причина частих відключень – це локальне спрацювання автоматики. Власне, коли після тривалих відключень світло таки подають, всі починають його споживати надмірно – тоді спрацьовують запобіжники, які рятують систему від перевантажень, та відключаються автомати подачі струму.

Якщо у вас спрацювали запобіжники, слід сконтактувати щодо цього з енергокомпанією, яка обслуговує ваш будинок.

До цієї теми слід згадати, що через постійні відключення електрики людям доводиться користуватись свічками. Важливо пам'ятати ряд певних правил, аби в оселі не спалахнула пожежа.



Як правильно користуватись свічками / Картинка 24 Каналу

Окрім того, нагадаємо, що нещодавно мережею поширювалась інформація про те, що екстрені відключення електроенергії скасовано. Це спростували в Укренерго. Водночас там зазначили, що такі фейки поширює ворог для того, аби підбурити українське суспільство.