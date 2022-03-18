Дизель та бензин в Україні подешевшають уже з 18 березня

В Україні знизяться ціни на дизель та бензин. Мовиться про зменшення ціни на майже 8 та 5 гривень відповідно.

Таку заяву заступник міністра економіки Денис Кудін зробив у ефірі каналу "Рада". Це трапилось ввечері 17 березня.

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В Україні знизиться ціна на бензин та дизель

Денис Кудін пояснив, що зниження цін відбудеться вже з 18 березня.

З завтрашнього дня (мовиться про 18 березня – 24 канал) ціна дизеля в Україні знижується на 5 гривень, тобто не дорожча за 40 гривень 00 копійок. За бензином зниження ще більше – він подешевшає на 7 гривень 76 копійок та стане не дорожчим за 35 гривень 76 копійок,

– заявив Кудін.

До речі, 12 березня Володимир Зеленський обіцяв, що уряд узгодив повне скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне – бензин та дизель.

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