Німеччина не скасовуватиме санкції на російську нафту попри дизельну угоду Трампа та Путіна

У п'ятницю, 9 жовтня, Дональд Трамп та Володимир Путін домовились про зняття санкцій з російського дизелю. Водночас уряд Німеччини відмовився скасовувати обмеження на імпорт російського дизельного пального слідом за Сполученими Штатами.

Берлін продовжить дотримуватися чинних ембарго та працюватиме над новими економічними обмеженнями проти Росії. Про це розповів речник німецького уряду Штефан Корнеліус, повідомляє Welt.

Що кажуть у Берліні?

Корнеліус наголосив, що німецька сторона не планує змінювати свій курс через нещодавні домовленості між американським та російським лідерами. Він також заявив, що Німеччина разом з Євросоюзом працює над додатковими санкціями щодо країни-агресорки.

Наша підтримка України в її боротьбі проти агресії залишається незмінною,

– додав чиновник.

Речниця міністра економіки Катеріна Райхе також підтвердила, що Німеччина підтримує європейські санкційні пакети. Вона нагадала, що російська нафта та нафтопродукти перебувають під забороною в ЄС ще з 2023 року. З того часу німецький ринок повністю диверсифікував постачання і більше не залежить від російської сировини.

Що відомо про дизельну угоду?

Нагадаємо, що у п'ятницю, 9 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив, що домовився із Володимиром Путіним про постачання російського дизельного пального на американський та світові ринки. Зауважимо, що попри укладену угоду та ймовірні погрози з боку Вашингтона, Київ не планує відмовлятися від своїх військових планів і продовжить бити по НПЗ.

Рішення Вашингтона викликало гостру критику серед інших європейських партнерів. Прем'єр Естонії Крістен Міхал назвав дії президента США великою помилкою та закликав збільшити підтримку Києва, щоб українські сили могли перетворити російські нафтопереробні заводи на руїни.