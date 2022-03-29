"Діжка з порохом": ДСНС закликає ввести спецмісію ООН у Чорнобильську зону

Сьогодні ворог накопичує арсенал на окупованій території Чорнобильської зони. ДСНС України застерігають, що за таких умов будь-яке загоряння у чорнобильських лісах має всі шанси перерости у масштабну пожежу з катастрофічними наслідками.

Відеозвернення речника ДСНС опублікували на офіційній сторінці Державної служби України з надзвичайних ситуацій у фейсбук.

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У повідомленні зазначили, що рятувальники ДСНС вимушені щодня ліквідовувати сотні пожеж на відкритих територіях та у природних екосистемах. Зверніть увагу, що виїзди на гасіння такого роду пожеж зв'язують руки нашим вогнеборцям та відбирають сили для більш нагальних викликів.

Зокрема, такі неконтрольовані горіння несуть загрозу національній безпеці України, яка перебуває у стані війни.

У ДСНС зауважили, що зараз наближається пожежонебезпечний період, який значно збільшує ризик перекидання вогню на лісові масиви. А їх гасіння вимагає значних ресурсів – як людських, так і матеріальних.

Інформація про те, що війська РФ утворюють склади зброї на території Чорнобильської зони є особливо небезпечною. Оскільки за таких умов будь-яке загоряння у чорнобильських лісах має всі шанси перерости у масштабну пожежу з катастрофічними наслідками.

Ситуацію можна охарактеризувати як сидіння на діжці із порохом, адже гасити вогонь на окупованій території не те, що проблематично, а й зовсім не вдається можливим,

– розповів речник.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій нагадує, що востаннє, коли були масштабні пожежі у Чорнобильській зоні 2020 року, ситуацію врятували самовіддана праця українських вогнеборців, авіація та дощ.

Проте сьогодні неможливо залучити ані особовий склад, ані авіацію ДСНС.

"А про дощ молитимуться громадяни Білорусі, коли радіоактивний вогонь досягне їхнього кордону, з якого вони запускають ракети по Україні", – сказав речник ДСНС.

Українські рятувальники підтримують вимогу негайно вжити заходів з демілітаризації зони відчуження ЧАЕС та введення туди спеціальної місії ООН. Такі дії мають унеможливити подальше використання зони російськими військами.

Відеозвернення від ДСНС України: