Для абітурієнтів і не тільки: Львівський ІТ Кластер проведе профорієнтаційну конференцію

Львівський ІТ Кластер проведе профорієнтаційну дводенну конференцію IT Future Conf 18 та 19 травня. Захід орієнтований на випускників шкіл, старшокласників, батьків, які переймаються вибором спеціальності своєї дитини та тих, хто хоче освоїти новий фах.

Конференція відбуватиметься онлайн. На неї запрошені представники ІТ-індустрії, які розкажуть усе про перспективи галузі для тих, хто мріє реалізувати себе в ІТ.

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Для кого буде цікавою конференція

На конференції учасники дізнаються про перспективи ІТ-галузі в Україні та про найкращі в нашій країні навчальні заклади, де можна здобути освіту в ІТ-сфері.

Найперше ця конференція буде цікавою для:

старшокласників, які планують пов'язати своє життя з ІТ сферою;

випускників шкіл, які ще не визначились із вибором професії та розглядають різні варіанти;

батьків, які переймаються вибором професії своєї дитини та шукають перспективні напрямки;

тих, хто вже має спеціальність, але хоче почати кар'єру в ІТ-сфері.

Протягом двох днів учасники конференції дізнаються про особливості та перспективи наступних напрямків спеціалізації в ІТ-сфері:

Data Science;

Cybersecurity;

Hardware Engineering and Robotics;

DevOps and Project;

Management;

Artificial Intelligence;

UI/UX Design;

Software Engineering;

Internet of Things;

Human resources (HR).

Спікери ІТ Future Conf – це люди, які колись так само не знали ким стануть, коли виростуть. Проте, обрали техіндустрію і сьогодні працюють у компаніях, послугами та продуктами яких користуються у всьому світі. Спікери розкажуть, як втілити мрію про ІТ в реальність. Зокрема, про особливості ІТ-спеціальностей та куди варто вступати, аби їх здобути.

Зокрема серед спікерів:

Роман Карпюк із SoftServe. Він розповість про надзвичайно актуальний напрям Кібербезпека;

Ярослав Жмихов з компанії Otakoyi розкаже про UI/UX-дизайн та з чого почати шлях в цій сфері;

Олег Місько із SoftServe дасть широкий огляд на галузь Machine Learning.

Повний перелік спікерів, програму та умови участі, читайте на сайті ІT Future Conf. Подія відбудеться 18-19 травня, початок о 10:00 за Києвом.

Gold-партнер IT Future Conf компанія SoftServe. Silver-партнер GAmeLoft. Медіапартнерами події виступили Vector, 24 канал.