Для чого Ахметов штучно обвалив ціну на електрику: юристка пояснила нюанси

Кандидатка юридичних наук Агія Загребельська пояснила останню заяву Національного енергетичного регулятора (НКРЕКП) від 2 липня щодо ціни на електроенергію.

Державна уповноважена Антимонопольного комітету України у 2015 – 2019 роках спершу коротко навела суть заяви.

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Загребельська пояснює, що з початку липня (1 – 2 числа) ДТЕК купує електрику не на ринку, а у самого себе (Д.Трейдинг зменшив обсяги купівлі на РДН на 74% та одночасно збільшив обсяги купівлі на РДД у пов‘язаних осіб).

Через це ціна на електрику впала за 2 дні на 29% (Д.Трейдинг - це близько 40% попиту на РДН, вони уходять купувати у самих себе і на ринку виникає профіцит, а значить ціна падає).

Це свідчать про наявність у ДТЕК надмірної ринкової влади (достатньої, щоб обвалити ціну, зменшивши попит, або підвищити, зменшивши пропозицію).

Також це свідчить про використання цієї надмірної ринкової влади для тиску на органи влади з метою реалізації своїх неправомірних вимог (монопольний шантаж або зловживання монопольним становищем).

За її словами, НКРЕКП не вперше надає АМКУ інформацію щодо зловживань ДТЕКу, але Антимонопольний комітет України "вдає зі себе мертвого".

У чому проблема

Загребельська поінформувала про підводні камені, адже, на перший погляд, ніби все добре: ціна ж падає, а не підіймається.

Проблема, що ціна падає до рівня, коли електроенергія торгується на ринку "в мінус". А значить, зазнають збитків державні Енергоатом і Центренерго, та інші незалежні від "немонополіста" учасники ринку,

– наголосила юристка.

Підсумовуючи все вище згадане, можна констатувати, що ахметівський ДТЕК зробив іншим учасникам ринку, зокрема державним компаніям, фінансовий "мінус".

Водночас недобропорядні ЗМІ "почали розганяти" маніпуляцію, що нібито ціна на електрику обвалилася через дії загадкових трейдерів, за якими "стоїть" керівництво НКРЕКП.

Окрім цього, Загребельська ставить запитання: "Для чого Ахметов штучно обвалив ціну на електрику?"

На її думку, основних варіантів відповіді може бути чотири: