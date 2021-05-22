Росіяни бояться, а зірки шоу-бізу "пруться": справжня мета візитів російської естради в Україні

В Україні продовжуються скандали з російськими виконавцями, які всіма силами прориваються в нашу країну. Дивує те, що попри заборони, вони не збираються зупинятись.

Сьогодні в "Думках моїх тихих" про російську попсу – ту, яка грає в навушниках нашої молоді, про російських акторів, співаків та лідерів думок – тих, яких дивляться, яким підспівують та ідеями й цінностями яких, на жаль, і дотепер послуговуються чимало українців. І не тільки, до речі, молодь…

До слова Такі "персонажі" як Баста, Усик та подібні – це велика загроза нацбезпеці, – Остальцев

Вас не дивує, що всі ті російські актори й співаки роками не припиняють своїх спроб в Україну потрапити? Їх не пускають, але вони все одно лізуть, їм тут влаштовують "гарячі зустрічі", але вони все одно до нас пруться і пруться…

І от, здавалося б, навіть останній мешканець російського Урюпінска точно знає, що їхати в Україну йому небезпечно, що в нас тут усюди "Правий сектор" та "бандерівці", ті які почувши на вулиці з вуст перехожого російську мову, одразу роздягнуть його до "трусікав" й розіпнуть на найближчому придатному для цього стовпі.

Прості росіяни бояться їхати в Україну

Я не жартую, прості росіяни абсолютно впевнені, що саме таке на них в Україні очікує, якщо вони сюди до нас приїдуть. Сам дивувався, коли вперше побачив їхні чисельні листування з цього приводу в соцмережах та на інтернет-форумах. Вони в таке щиро вірять завдяки своєму російському телевізору з антиукраїнською пропагандою і, чесно кажучи, я реготав коли таке читав, але все одно не поспішав їхні такі міфи про Україну розвінчувати.

Чому? Бо я щиро вважаю – немає що росіянам в Україні робити, навіть тим, в кого до України, як вони кажуть, "хороше ставлення".

Чому я такий категоричний? Бо я вважаю, що усі без виключення росіяни винні в анексії Криму та в окупації Донбасу – усі без виключення, а не тільки Путін, бо, направду, якщо того росіянина-ліберала глибше копнуть – все одно неодмінно натрапиш на "Крим – наш", "можєм павтаріть" та "хахлі варуют наш газ".

Але це тема окремої розмови, я ж хочу повернутися зараз до того мого здивування – що росіяни з одного боку наче щиро бояться в Україну в гості їздити, але з іншого боку ті всі їхні російські актори та співаки з року в рік не припиняють своїх спроб до нас прорватися, щоб влаштувати в Києві, в Харкові чи в Одесі свою творчу зустріч, виступ, концерт для своїх "украинских паклоннікав".

Чому зірки шоу-бізу рвуться в Україну

А знаєте чому так відбувається – чому прості росіяни щиро бояться до нас їздити, але ті от їхні актори та співаки до нас все одно намагаються прорватися? Бо вони насправді не тільки і не стільки актори та співаки, скільки ті от диверсанти Кремля – вони справжні провідники "русского мира", російської культури, тому я взагалі не здивуюсь, що вони сюди до нас їздять не з власної волі і не стільки заради заробітку – скільки за прямою вказівкою Кремля.

Цікаво Скандальний візит Басти в Україну: що варто робити з такими "персонажами"

Адже Кремль чудово розуміє, що своїх прихильників в Україні треба підживлювати – Кремль чудово розуміє, що у разі, якщо в Україні зникне російська церква, російські серіали, книжки та пісні – то для російської армії зникне й виправдання, чому це вони вдираються на територію іншої держави. Бо зараз вони це роблять, для захисту "рускагаварящіх украінцев".

А щоб ті російськомовні українці і далі "пладілісь і размнажалісь" (та були виправдання для кремлівської агресії), то для цього треба і далі в Україні богослужіння російською мовою влаштовувати, і "пєснопєнія" по концертних майданчиках, де "хахлі" підспівуватимуть черговій російській зірочці, тій, яка така смілива, що от наважилася до своїх фанатів крізь кордони страшних "бандерівців" прорватися.

Але ще раз – у жодному разі ті російські співаки та актори не є культурними діячами. Всі ті представники російського шоу-бізнесу, які до нас пруться, вони – диверсанти і, чесно кажучи, нам хоча б з інстинкту самозбереження треба було би на державному рівні заборони ту всю російську культуру в Україні. Бо це аж ніяк не культура, а лише іще один прояв гібридної війни, яку проти нас веде Росія.