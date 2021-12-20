Для чого Росія згадала про Будапештський меморандум

Росія відмовляється дати гарантії не нападати на Україну, посилаючись на вже існуючі гарантії в рамках Будапештського меморандуму.

По-перше, Росія порушила всі можливі і неможливі зобов'язання, включаючи юридичні, наприклад двосторонні.

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"Путч на Майдані"

По-друге, на пропозиції розпочати переговори в рамках Меморандуму Росія відповідала, що це, тільки уявіть собі, Україна начебто порушила Будапештський меморандум "шляхом організації путчу на Майдані".

Саме таке формулювання міститься в офіційній російській відповіді на пропозицію зібрати у форматі Будапешту.

Що треба робити

Вимагати від Росії будь-які гарантії – це марнування часу.

Тільки ефективне спільне із Заходом стримування є відповіддю на виклик Росії.

А на російські пропозиції щодо "червоних ліній" НАТО має відповісти ультиматумом вивести російські війська з окупованих територій – всіх, включаючи Україну, Грузію та Молдову.

А потім можна і про гарантії поговорити.

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