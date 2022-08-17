Для чого на Запоріжжі створили військову комендатуру: пояснення глави ОВА

На Запоріжжі створюють військову комендатуру. Це потрібно для вирішення проблем при перетині лінії розмежування.

Військове командування разом з ОВА ввело в дію постанову Кабміну. Про це розповів глава Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Для чого потрібна військова комендатура

Річ у тім, що в Запорізькій області розташований коридор, по якому всі перетинають лінію зіткнення. Аби впорядкувати проблеми, які виникають в таких ситуаціях, створили комендатуру.

Старух зазначив, що в постанові чітко виписані функції комендатури. Зокрема, визначено, що має робити комендант, а що – інші контролюючі органи, прикордонники, нацполіція тощо.

Протягом тижня комендатура має запрацювати. За словами Старуха, це покращить ситуацію в регіоні.

Що цьому передувало

Міністерка реінтеграції Ірина Верещук 14 серпня повідомила про створення комендатури у Запоріжжі.

Вона додала, що невдовзі мають призначити коменданта, який відповідатиме за логістику цивільних для перетину лінії розмежування.

Раніше правоохоронці викрили схему, за якою деякі співробітники Запорізької ОВА, міської ради, а також правоохоронних органів організували злочинну схему. Вони отримували гроші за безперешкодне проходження "фільтраційних" заходів та виїзд поза загальною чергою машин на тимчасово окуповані території.

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